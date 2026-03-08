TSG Bretzenheim schnuppert an der Sensation Doppelpack von Andrew Wooten verhindert Punktgewinn bei Ausnahmemannschaft Mechtersheim von Torben Schröder · Heute, 19:21 Uhr · 0 Leser

Lennart Leismann war einer von diesmal drei Sechsern in der sehr defensiv orientierten Bretzenheimer Aufstellung. – Foto: Keita Sugawara

Es roch, es duftete, aus Sicht der TSG Bretzenheim, nach Sensation. Doch dann schlug Andrew Wooten ein zweites Mal zu, und die 1:2 (1:1)-Niederlage beim dominanten Verbandsliga-Spitzenreiter TuS Mechtersheim war perfekt.

„Da sind zwei Welten aufeinander geprallt“, sagt TSG-Trainer Timo Schmidt. Hier die Mainzer Kein-Gehalt-Philosophie, da die offenkundig gut situierten Vorderpfälzer. Hier drei 19-Jährige in der Dreierkette, da der mit reichlich Zweit- und auch Erstligaerfahrung ausgestattete Matchwinner. Heute, 15:00 Uhr TuS Mechtersheim Mechtersheim TSG 1846 Bretzenheim TSG Bretzenh 2 1 Abpfiff „Wir haben unseren Matchplan sehr gut umgesetzt, diszipliniert verteidigt und gar nicht so viele Chancen zugelassen, bei allem Ballbesitz für Mechtersheim“, resümiert Schmidt. Und nach dem Kontertor durch Jakub Koutny, auf die Reise geschickt von Can Tasdemir (33.), sah es sogar lange nach Punktgewinn aus.