TSG Bretzenheim: Reality Check im Klassenkampf

Gegen Kreuznach (2:2) und Bodenheim (2:2), die stark auf das Spiel mit dem Ball wert legen, starteten die 46er zufrieden stellend. Gegen die Oberliga-Reserve, die über Kompaktheit, Zweikämpfe, Umschalter und Standards kommt, bekam die TSG ihre Grenzen aufgezeigt. „Wir haben dilettantisch verteidigt“, sagt Trainer Timo Schmidt, „wir müssen darüber sprechen, wie wir uns bei den Gegentoren verhalten, und über das Thema Aufmerksamkeit. Es kann nicht sein, dass eine so junge Mannschaft cleverer ist als wir.“

Zwei Einwürfe aus derselben Position führten zu Valentin van der Veldens Parade (13.) und Tom Lautenschlägers 0:1 (14.). Wiederum nach einem Einwurf schlenzte Kadir Aygurlu den Ball zum 1:1 ins lange Eck (21.). Schmidt sah vor dem Seitenwechsel ein verteiltes Spiel mit durchaus verheißungsvollen Bretzenheimer Momenten. Doch hinten war die Scheune offen. Oskar Prokopchuks abgfälschter Schuss trudelte Dario Tuttobene vor die Füße (24.). Nach TSG-Einwurf vollendete der überragende Tuttobene einen Konter (30.), ehe Till Decker einen Freistoß versenkte (45.).

Die TSG bäumte sich nach dem Seitenwechsel auf, hatte Chancen für drei, vier Tore. Lukas Helbach staubte zum 2:4 ab (74.), doch in die Aufholjagd fiel Lautenschlägers Kontertor, wiederum von Tuttobene vorbereitet (83.). So blieb Marco Rothenburgers erstes Verbandsliga-Tor seit Februar 2023 (89.) eine, wenn auch erfreuliche, Randnotiz bei einer verdienten Bretzenheimer Niederlage.

TSG Bretzenheim: Van der Velden – Fabi (77. Basel), Günes, Scherer – Helbach, Balik, Lucente (46. Zimmermann), Fischer (71. Koutny) – Noory (67. Rothenburger), Aygurlu – Frick (46. Gehrling).