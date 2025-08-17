TSG Bretzenheim: Reality Check im Klassenkampf

In Bodenheim und Marienborn sammelt man sehr unterschiedliche Erfahrungen mit Verbandsliga-Aufsteigern. Die TSG Bretzenheim durchläuft den Reality Check in Sachen Klassenkampf.
Gegen Kreuznach (2:2) und Bodenheim (2:2), die stark auf das Spiel mit dem Ball wert legen, starteten die 46er zufrieden stellend. Gegen die Oberliga-Reserve, die über Kompaktheit, Zweikämpfe, Umschalter und Standards kommt, bekam die TSG ihre Grenzen aufgezeigt. „Wir haben dilettantisch verteidigt“, sagt Trainer Timo Schmidt, „wir müssen darüber sprechen, wie wir uns bei den Gegentoren verhalten, und über das Thema Aufmerksamkeit. Es kann nicht sein, dass eine so junge Mannschaft cleverer ist als wir.“
Zwei Einwürfe aus derselben Position führten zu Valentin van der Veldens Parade (13.) und Tom Lautenschlägers 0:1 (14.). Wiederum nach einem Einwurf schlenzte Kadir Aygurlu den Ball zum 1:1 ins lange Eck (21.). Schmidt sah vor dem Seitenwechsel ein verteiltes Spiel mit durchaus verheißungsvollen Bretzenheimer Momenten. Doch hinten war die Scheune offen. Oskar Prokopchuks abgfälschter Schuss trudelte Dario Tuttobene vor die Füße (24.). Nach TSG-Einwurf vollendete der überragende Tuttobene einen Konter (30.), ehe Till Decker einen Freistoß versenkte (45.).
Die TSG bäumte sich nach dem Seitenwechsel auf, hatte Chancen für drei, vier Tore. Lukas Helbach staubte zum 2:4 ab (74.), doch in die Aufholjagd fiel Lautenschlägers Kontertor, wiederum von Tuttobene vorbereitet (83.). So blieb Marco Rothenburgers erstes Verbandsliga-Tor seit Februar 2023 (89.) eine, wenn auch erfreuliche, Randnotiz bei einer verdienten Bretzenheimer Niederlage.
TSG Bretzenheim: Van der Velden – Fabi (77. Basel), Günes, Scherer – Helbach, Balik, Lucente (46. Zimmermann), Fischer (71. Koutny) – Noory (67. Rothenburger), Aygurlu – Frick (46. Gehrling).
Eine „gute Siegermentalität“ hebt VfB-Coach Marco Jantz nach dem ersten Dreier hervor. Passten zunächst Präsenz und Anlaufverhalten, so kam nach dem Seitenwechsel Torgefahr hinzu. Calvin Faßnacht traf nach Paul Kammerers Freistoßflanke per Kopf (67.) und legte einen Distanzschuss ins kurze Eck nach (73.). „Wir haben kaum Schüsse aufs Tor bekommen“, lobt Jantz – und gesteht eine Portion Glück ein, als Standard-Spezialist Dennie Reh einen Freistoß ans Lattenkreuz knallte.
Bittere Kunde gab es vor dem Spiel: Nils Schäfer hat sich einen Kahnbeinbruch zugezogen und wurde bereits operiert.
VfB Bodenheim: Niemann – Heine, Ziewers, F. Kammerer – Geuder (63. Agrela), Ferber, Bergmann, Ben Hazaz (90. Manz) – P. Kammer (75. Bektasevic) – Abou Daya (70. Abdelaali), Faßnacht (85. Kramer).
„Wir haben 70 Minuten ein gutes Spiel gemacht“, resümiert TuS-Trainer Ali Cakici, „die zweite Trinkpause hat uns weggeschreddert.“ Erneut war der Kader äußerst schmal besetzt, Meikel Melament und Luis Kersthold brummten mit Trainingsrückstand bis an die Grenzen ihrer Kräfte. Wobei sich die Frage stellt, warum nicht stärker mit Bezirksliga- und U19-Spielern aufgefüllt wird.
Cakici führt drei kurzfristige Absagen ins Feld. Und war über drei Viertel des Spiels zufrieden: „Wir haben im 4-1-4-1 gut gestanden und gekontert. Zur Pause kann es auch 2:2 stehen.“ Doch nur Christian Liginger traf für die Platzherren nach einem Doppelpass am Flügel (44.). Dann wurde die TuS nach eigenem Standard ausgekontert (Christopher Koch/71.) und bekam direkt den Ball abgenommen, Yasin Özcelik vollendete per Heber (73.). Jonas Hofmanns Eigentor kam hinzu (80.), Alexander Markiefkas Kopfball führte zum Ehrentor (85.).
TuS Marienborn: Bienefeld – Schwiderski, Hofmann, Beck, Klüber (46. Ritz) – Schwab (77. N. Fakovic) – Markiefka, Melament, Serratore, Kersthold (66. Beydoun) – Baljak.