TSG Bretzenheim punktet auch in Herxheim

Kadir Aygurlu gelang früh die Führung. Johannes Gehrling hatte einen langen Ball abgelegt, der 23-Jährige schlenzte die Kugel sehenswert ins lange Eck (6.). Auch ein Stück weit durch den Wind bedingt, sah Schmidt zwei unterschiedliche Halbzeiten. Die erste gehörte eher den Platzherren, die folglich auch durch Bastian Sommer (33.) nach einer Verlagerung zum Ausgleich kamen. Gleichwohl hätte Gehrling auf 2:0 stellen können, doch irgendwie grätschte sein Gegenspieler die Kugel noch über den Kasten.

Mit dem Wind waren die 46er mehr am Drücker, schraubten ihre Ballbesitzanteile nach oben. „Wir haben das echt gut gemacht, aber immer hat irgendwie der letzte Pass gefehlt“, sagt Schmidt. „Man hatte eher das Gefühl, dass wir das 2:1 schießen, als der Gegner.“ Doch Gehrling traf nur das Außennetz. Andererseits hatte Florian Maaß Glück, dass sein „etwas zu hoch geratener Rückpass“ von Bastian Rosinus noch von der Linie gekratzt wurde. Herxheims Julian Hahn sah nach Gegnerbeschimpfung Rot (83.).

Zuversichtlich ins "Halloween-Derby"

Gleich drei angeschlagene Spieler wechselten die Bretzenheimer zum Seitenwechsel aus. Und doch blickt Schmidt optimistisch nach vorne: „Wir verteidigen leidenschaftlicher, sind enger bei den Leuten. Das brauchen wir auch beim Halloween-Derby am Freitag.“ Dann geht es gegen die TuS Marienborn.

TSG Bretzenheim: B. Rosinus – Jung, Scherer, Loran (46. Maaß) – Helbach, Günes (46. Tasdemir), Leismann (72. Zimmermann), Japke – Koutny (46. Noory), Gehrling, Aygurlu (83. Frick).