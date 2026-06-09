TSG Bretzenheim: Neuer Routinier aus Waldalgesheim Nach Abstieg in die Landesliga dreht sich bei den 46ern das Personalkarussell von Torben Schröder · Heute, 11:23 Uhr · 0 Leser

Teo Fakas und Maximilian Mlaka (v.l.) spielen künftig für die TSG. – Foto: Timo Babic

Die TSG Bretzenheim steigt nach vier Jahren in der Verbandsliga wieder in die Landesliga ab. Das künftig gemeinsam von Timo Schmidt, Finn Stärz und Paul Poseck gemanagte Team wird mit einer nochmals kräftig verjüngten Mannschaft an den Start gehen. Ein Neuzugang von Alemannia Waldalgesheim ist die Ausnahme.

16 Spieler hatten verlängert. Einen Namen musste das Trainer-Trio schon streichen. Jakub Koutny zieht zurück nach Tschechien. Das Gros der Zusagen erfolgte ligaunabhängig. Eine davon stammt von Maximilian Mlaka (19), Stürmer aus der Gau-Odernheimer U19 mit Vergangenheit in der Schott- und TSG-Jugend. Mittelfeld-Linksfuß Marlon Ermer (22) kommt vom FC Bierstadt, Offensivspieler Marijan Petrovic (23) vom SV Niedernhausen. Teo Fakas kommt von der Alemannia