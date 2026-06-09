TSG Bretzenheim: Neuer Routinier aus Waldalgesheim

Die TSG Bretzenheim steigt nach vier Jahren in der Verbandsliga wieder in die Landesliga ab. Das künftig gemeinsam von Timo Schmidt, Finn Stärz und Paul Poseck gemanagte Team wird mit einer nochmals kräftig verjüngten Mannschaft an den Start gehen. Ein Neuzugang von Alemannia Waldalgesheim ist die Ausnahme.
16 Spieler hatten verlängert. Einen Namen musste das Trainer-Trio schon streichen. Jakub Koutny zieht zurück nach Tschechien. Das Gros der Zusagen erfolgte ligaunabhängig. Eine davon stammt von Maximilian Mlaka (19), Stürmer aus der Gau-Odernheimer U19 mit Vergangenheit in der Schott- und TSG-Jugend. Mittelfeld-Linksfuß Marlon Ermer (22) kommt vom FC Bierstadt, Offensivspieler Marijan Petrovic (23) vom SV Niedernhausen.
Teo Fakas kommt von der Alemannia
Rar gewordene Routine bringt der 29 Jahre alte Teo Fakas aus Waldalgesheim mit. Abwehrspieler Philipp Müller (18) wird aus der eigenen Jugend hochgezogen. USA-Rückkehrer Luca Hofmann (19), Torwart Luke Eitner (21, TV Burgholzhausen) und Offensivspieler Thomas Rotundu (19, Eintracht Trier II) waren bereits vermeldet worden.
Die ohnehin kleine Schar erfahrener Spieler wird indes noch kleiner, durch die Abgänge von Serdal Günes, Lukas Fischer (beide Basara Mainz), Nick Zimmermann, Lars Frick, Paul Basel (alle SV Klein-Winternheim), Karsten Endlich (Fortuna Mombach), Kadir Aygurlu (Barbaros Mainz) und Leighton Hill (Portugal). Weitere Abgänge und auch neue Namen dürften folgen. Der Liga-Wechsel und der heiß gelaufene Transfermarkt machen es dem prinzipiell ohne Gehälter und Prämien arbeitenden Club besonders schwer.