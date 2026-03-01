TSG Bretzenheim: "Katastrophe, absolute Katastrophe"

Steinbacher Jubel, Bretzenheimer Tristesse. – Foto: Keita Sugawara

„Katastrophe“, schüttelt Timo Schmidt den Kopf, „absolute Katastrophe.“ Das 1:2 (0:2) gegen Verbandsliga-Schlusslicht TuS Steinbach war ein herber Dämpfer für die TSG Bretzenheim. „Wir haben die Wege nicht gemacht, waren faul, nicht intensiv genug“, reicht der Trainer Mangel an Mangel, „es ist mir ein Rätsel. In der Vorbereitung ging es eigentlich aufwärts.“

Daniel Ghoul, der nach einem langen, verlängerten Ball Luca Scherer weglief und per Heber über Tim Heberer traf, erzielte das in Minute 20 schon folgerichtige 0:1. Ricki Schander setzte im Konter nach (40.). Auf der Gegenseite kullerten die Hochkaräter von Jakub Koutny (42.) und Nick Zimmermann (45.) am langen Pfosten vorbei. Zwei weitere Chancen dieses Kalibers ließen Koutny und Tamim Noory liegen, ehe Serdal Günes einen Foulelfmeter versenkte (82.).

Vielleicht verleitete das Tabellenbild ja zur Nachlässigkeit. „Aber wenn man in unserer Situation eine Mannschaft unterschätzt – herzlichen Glückwunsch.“ Dabei, fügt Cotrainer Finn Stärz hinzu, „waren wir noch nicht mal die schlechtere Mannschaft“. Und von den Chancen her war eine Niederlage keinesfalls alternativlos. Und doch wirkte das Resultat für kämpfende Gäste und fahrige Platzherren gleichermaßen verdient.

Nun war das Momentum da – und rasch wieder weg. Stürmerfoul Kadir Aygurlu, Daumen hoch zum Schiedsrichter – ein Musterbeispiel für Gelb-Plus (84.). Nur hatte der Bretzenheimer zuvor bereits Gelb gesehen. Der sonst starke Schiedsrichter Sami Tirech beging also mit der Zeitstrafe einen Regelfehler, doch Steinbach wird kaum protestieren.

Die Schlussoffensive der Platzherren blieb in Unterzahl aus. Vor den Spielen bei Spitzenreiter Mechtersheim und gegen Basara Mainz „haben wir uns in eine Kack-Situation gebracht“, ärgert sich Schmidt.

TSG Bretzenheim: Heberer – Japke, Scherer, Loran (80. Ko) – Helbach (51. Maaß), Günes, Leismann (56. Aygurlu), Tasdemir – Zimmermann – Radice (34. Frick), Koutny (70. Noory).