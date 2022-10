TSG Bretzenheim kann befreit aufspielen Verbandsligist kann am Sonntag gegen den Tabellenzweiten VfR Baumholder befreit aufspielen

Mainz. Womöglich kommt dieses Spiel genau zum richtigen Zeitpunkt: Wenn am Sonntag (15.30 Uhr) der Verbandsliga-Zweite VfR Baumholder bei der TSG Bretzenheim antritt, „dann haben wir nichts zu verlieren“, sagt Timo Schmidt, Trainer des Aufsteigers.

So., 30.10.2022, 15:30 Uhr

Ohne den Druck, unbedingt punkten zu wollen (und tabellarisch eigentlich auch zu müssen), sind die 46er schon länger nicht mehr in ein Spiel gegangen. „Klarer Außenseiter zu sein, hilft vielleicht“, hofft Schmidt. Mit Benjamin Zähme, Philipp Heim, Lauren Schmidt und Kerem Anadolu stehen vier Rückkehrer parat, die personelle Lage entspannt sich also etwas – auch wenn Carlos Portugall mit einer noch per MRT zu definierenden Fußverletzung ausfällt.