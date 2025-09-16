TSG Bretzenheim III und Spvgg. Dietersheim machen halbes Dutzend voll

MAINZ-BINGEN. In der B-Klasse Mainz-Bingen West wurden am zurückliegenden Wochenende acht Partien ausgetragen, in denen insgesamt 55 Tore fielen. Ein Team erwischte es knüppeldick.

„Wir haben von Beginn an mit mehr Ballbesitz dominiert und uns gute Chancen erspielt. Nach der Pause ist es zum Kampfspiel geworden, in dem die Gäste nach einem Fehlpass verkürzt haben. Stark, dass wir den Kampf angenommen haben. Kompliment auch an die Gäste für ihren Einsatz”, teilte Mergim Ramadani, der sportliche Leiter der Fontana, mit.

TSG-Spielertrainer Leon Eden berichtete: „Wir haben in einer spielerisch sehr schwachen ersten Halbzeit eine unserer wenigen Möglichkeiten zur 1:0 Pausenführung genutzt. In der zweiten Hälfte haben wir unsere Chancen eiskalt ausgenutzt und waren mit der Führung im Rücken bis zum Schluss die spielbestimmende Mannschaft. Aufgrund der zweiten Halbzeit ein verdienter Sieg unsererseits in einem jederzeit fair geführten Spiel.”

Spvgg. Ingelheim II – TSG Heidesheim 3:2 (0:1)

„Am Sonntag war sicherlich nicht unser bester Tag. Wir haben gerade in der ersten Halbzeit viele Chance liegen gelassen, während Heidesheim vor dem Tor eiskalt war. Trotzdem hat die Mannschaft Moral gezeigt und wir sind zweimal zurückgekommen. In der zweiten Hälfte konnten wir unsere Leistung steigern. Am Ende war es ein Arbeitssieg - nicht schön, aber effektiv. Solche Spiele muss man auch mal gewinnen, wenn es nicht rund läuft. Wir nehmen die drei Punkte mit und arbeiten weiter an unserer Leistung”, so das Fazit von Jonas Michel, dem Ingelheimer Co-Trainer.

Tore: 0:1 Marius Eßer (9.), 1:1 Timo Nuß (48.), 1:2 Dominik Schön (59.), 2:2 Justin Lüdgen (64.), 3:2 Leon Gadacz (68., per Kopf), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe / Gelbe Karte Plus für Sebastian Diehl (TSG Heidesheim) wegen Ballwegschießens (44.)

SV Alemannia Waldalgesheim II – SG SpoDrOck 4:2 (3:1)

Max Heinen, der Co-Trainer der Alemannia, äußerte sich wie folgt: „Über 90 Minuten hatte das Spiel ein sehr hohes Tempo, welches beide Mannschaften voll mitgehen konnten. Sponsheim hatte mehr Ballbesitz und wirklich einen guten Plan. Wir sind vor allem nach Ballgewinnen und schnellem Umschalten zu Torchancen gekommen. Wir haben es leider nicht geschafft, das Spiel unter Kontrolle zu bekommen. Entscheidend war unser Keeper Noah Dittrich durch den gehaltenen Elfmeter in der Schlussphase. Insgesamt war es ein sehr ausgeglichenes Spiel, aus dem wir auch ein bisschen glücklich als Sieger hervor gehen.”

Tore: 0:1 Esmail Mahmoud (7.), 1:1 Niklas Wein (10.), 2:1 Nils Schwarz (25.), 3:1 Christian Dariusz Frischauf (45.+4, Kopfball), 3:2 E. Mahmoud (58.), 4:2 N. Wein (90.+8, FE), Besondere Vorkommnisse: Zwei Gelb-Rote Karten für Jonah Bretz (60.) und Bastian Fischer (90.+7/beide SG SpoDrOck); Noah Dittrich (SV Alemannia Waldalgesheim II) hält FE (81.)

FV Hassia Kempten – FC Fortuna Mombach II 18:0 (9:0)

„Bei so einem klaren Verlauf verbietet sich ein großer Bericht. Danke an Mombach und den Schiedsrichter für das faire Spiel - für Mombach war es sicherlich kein einfacher Tag. Kompliment an unsere Mannschaft, die fast das ganze Spiel auf dem Gaspedal geblieben ist”, zeigte sich Frank Silberbauer, der sportliche Leiter der Hassia, als fairer Sportsmann.

Tore: 1:0 Noah Thelen (9.), 2:0, 3:0 Mwewa Elvis Chilufya (15., 25.), 4:0, 5:0, 6:0 N. Thelen (26., 32., 35.), 7:0 Niklas Bernd (39.), 8:0 André Pitthan (42.), 9:0 N. Thelen (44.), 10:0, 11:0, 12:0 Kurt Ritzmann (47., 49., 53.), 13:0 Christian Bernd (57.), 14:0 A. Pitthan (74.), 15:0 K. Ritzmann (85.), 16:0, 17:0 N. Thelen (86., 89.), 18:0 K. Ritzmann (90.), Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für FC Fortuna Mombach II (75.)

SNK Bosnjak Mainz – TSG Hechtsheim 1:5 (1:2)

TSG-Coach Dragutin Latincic fasste zusammen: „Ich würde es einen klassischen Arbeitssieg nennen. Hut ab auch vor Bosnjak. Sie haben uns das Leben sehr schwer gemacht, indem sie tief gestanden und immer wieder Nadelstiche gesetzt haben. Beim zweiten Tor hatten wir das Glück auf unserer Seite. Am Ende haben wir den Deckel drauf gemacht.”

Tore: 0:1 Michael Mbeko Mokobe (7.), 1:1 Abdullah Mohamed Axmed (19.), 1:2 Laurence Christos Westenhuber (36.), 1:3 Paul Neff (66.), 1:4 M. M. Mokobe (69.), 1:5 Dominic Aktas (89.), Besondere Vorkommnisse: Zwei 10-Minuten-Zeitstrafen / Gelbe Karte Plus für SNK Bosnjak Mainz (69., 85.)

TSVgg. Stadecken-Elsheim – SV Klein-Winternheim 2:2 (2:0)

„Ein attraktives B-Klassen-Spiel endet mit einer gerechten Punkteteilung. Natürlich ist es aus unserer Sicht sehr ärgerlich, wenn man eine 2:0-Führung noch verspielt. Aber die Klein-Winternheimer haben ihre Sache gut gemacht, immer an den Punktgewinn geglaubt und letztendlich diesen auch verdient. Die fehlende Entlastung nach vorne war in den letzten 20 Minuten wohl einer der Gründe, warum wir die drei Punkte nicht über die Ziellinie retten konnten. Die Partie ist überaus fair gewesen, was man auch an der geringen Anzahl an Sanktionen vom gut leitenden Schiedsrichter sehen kann”, resümierte Adrian Scherffius, der sportliche Leiter der TSVgg.

Tore: 1:0 Jan Niklas Zenkner (4., HE), 2:0 Matthias Roth (27., direkt verwandelter Eckball), 2:1 Malte Plein (72.), 2:2 Samuel Paulus (73., Distanzschuss in den Winkel)

Spvgg. Dietersheim – FV Budenheim II 6:0 (2:0)

Spvgg-Trainer Christoph Friedrich sagte: „Ungefährdeter Sieg! Die erste Halbzeit war schleppend. In der zweiten Hälfte hätten wir schon noch drei, vier Tore machen können oder sogar müssen. Trotz allem war ich zufrieden.”

Tore: 1:0 Fabian Kreidler (18.), 2:0 Martin Trägner (37.), 3:0, 4:0, 5:0 Luis Ricardo Martins Rodrigues (69., 71., 73.), 6:0 Abdilmedjit Zendelji (81.), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe / Gelbe Karte Plus für Spvgg. Dietersheim (20.)