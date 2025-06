TSG Bretzenheim III gewinnt zweistellig

Has. Kempten

MAINZ-BINGEN. Am letzten Spieltag der B-Klasse Mainz-Bingen West gab es nochmal einige Überraschungen.

So., 01.06.2025, 10:30 Uhr

Spvgg. Ingelheim II – SG Gensingen/Grolsheim 7:0 (4:0)

„Ohne den ein oder anderen Stammspieler auf Gensinger Seite war es eine einseitige Partie, in der der Gensinger Torwart einen deutlich höheren Sieg verhindert hat. Jonas Michel konnte sich in seinem letzten Spiel - nach sieben Jahren als Kapitän - noch zweimal belohnen und somit zum in der Höhe absolut gerechten Sieg beitragen”, berichtete Marcel Hohnstein, der aktuelle Co-Trainer und zukünftige Trainer der Spvgg.

Tore: 1:0, 2:0 Max Philippi (24., 27.), 3:0, 4:0 Jonas Michel (39.; 44., FE), 5:0 Christian Hack (67.), 6:0, 7:0 Jakob Justinger (73., 75.)

TSVgg. 1848 Stadecken-Elsheim II – VfL Fontana Finthen II 0:0

„Wir wollten zum Saisonabschluss unbedingt einen Sieg einfahren, aber aufgrund der angespannten Personalsituation war das leider nicht möglich. Zwischenzeitlich haben sogar drei gelernte Torhüter gleichzeitig auf dem Feld gestanden. Das sagt einiges über die Umstände aus. Es war ein klassisches 0:0-Spiel, in dem sich beide Teams weitestgehend neutralisiert haben”, gab Mergim Ramadani, der spielende Co-Trainer der Fontana, zu Protokoll.