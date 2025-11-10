TSG Bretzenheim III gewinnt Stadtderby

„Es war kein gutes Fußballspiel, dennoch sind wir mega effektiv gewesen und hatten eine erstklassige Chancenverwertung. Der Sieg geht absolut in Ordnung, ist aber unterm Strich zu hoch ausgefallen. Respekt an mein Team, das brutal kaltschnäuzig gespielt und eine sehr gute Grundstimmung an den Tag gelegt hat”, sagte FV-Trainer Martin Laufersweiler.

„Ich bin stolz auf unsere Jungs. Wie sie den Kampf angenommen haben und sich in jeden Zweikampf geworfen haben, war beeindruckend. Es ist klar, dass in unserer Situation nicht alles klappt und es an Selbstvertrauen fehlt, trotzdem haben wir das Spiel in der zweiten Hälfte phasenweise dominiert und hätten den zweiten Treffer verdient. Leider hat da ein bisschen das Glück gefehlt. Aber durch den verschossenen Elfmeter der Gäste in der Nachspielzeit gehen wir trotzdem als gefühlter Sieger vom Platz. Wir haben gezeigt, dass wir da sind und bereit für die anstehenden wichtigen Spiele”, so das Statement von Christian Gorges, einem der sportlichen Leiter der Gensinger.

Mergim Ramadani, der sportliche Leiter des VfL, äußerte sich wie folgt: „Wir sind glücklich, nach dem Sieg in Waldalgesheim auch im nächsten Spiel die drei Punkte eingefahren zu haben. Es war ein absolut faires B-Klassen-Spiel ohne Verwarnungen. Unsere Leistung war dennoch ausbaufähig, da wir auf dem nassen Geläuf zunächst Schwierigkeiten hatten, in unser Spiel zu finden.”

SV Klein-Winternheim – FC Fortuna Mombach II 6:1 (2:0)

SV-Spielertrainer Enrico Gottwald kommentierte: „Wir haben von Anfang an das Spiel dominiert - mit hohem Druck sowie gutem Kombinationsspiel - und uns am Ende verdient gegen eine faire Mombacher Mannschaft durchgesetzt.”

Tore: 1:0 Philipp Zwirner (22.), 2:0 Ivan Miocevic (36.), 3:0 Marius Schwank (47., Kopfball), 4:0 Felix Kauf (63.), 4:1 Dayan Michael Malheiro Rivera (67., HE), 5:1 M. Schwank (72., FE), 6:1 Marius Schmitt (84.)

TSG Hechtsheim – TSG Bretzenheim III 0:1 (0:0)

„Es war eigentlich ein klassisches 0:0. Ein sehr chancenarmes Spiel, in dem wir uns in der ersten Halbzeit zu sehr hinten reindrücken lassen haben, allerdings ohne Hechtsheim gefährliche Momente zu geben. Im zweiten Durchgang sind wir besser angelaufen, haben höhere Ballgewinne erzwungen, die aber auch nur selten zu großen Torchancen geführt haben. Dass so ein Spiel durch einen perfekt getretenen Freistoß entschieden worden ist, ist sinnbildlich. Die drei Punkte nehmen wir natürlich gerne mit, aber am meisten hat mir die geschlossene Defensivleistung gefallen und dass wir endlich mal wieder zu Null gespielt haben”, berichtete der Bretzenheimer Spielertrainer Leon Eden.

Tor: 0:1 Sascha Szep (76., direkter Freistoß)

SNK Bosnjak Mainz – FV Hassia Kempten 1:7 (1:3)

Christian Bernd, der spielende Co-Trainer der Hassia, gab zu Protokoll: „Nach einer kurzen Abtastphase haben wir das Spiel zunehmend kontrollieren und unseren Rhythmus finden können. Durch gutes Zusammenspiel haben wir uns mehrere Chancen erspielt und diese effektiv genutzt. Gegen eine faire Mannschaft aus Mainz haben wir kaum etwas zugelassen. Insgesamt ein souveräner und ungefährdeter Sieg.”

Tore: 0:1 Niklas Bernd (15.), 0:2 Fabian Teschke (32.), 1:2 Haris Hot (35.), 1:3, 1:4 Noah Thelen (42., 68.), 1:5 Kurt Ritzmann (76.), 1:6 N. Thelen (85.), 1:7 K. Ritzmann (88.)

Spvgg. Dietersheim – SV Alemannia Waldalgesheim II 0:3 (0:1)

„Man hat beiden Mannschaften angemerkt, dass sie mit dem tiefen Rasenplatz ihre Probleme hatten. Uns war es nach der Niederlage in der letzten Woche wichtig, nicht unnötig in Rückstand zu geraten. Das Führungstor kurz vor der Pause ist zu einem sehr günstigen Zeitpunkt für uns gefallen. Zur zweiten Halbzeit sind die Dietersheimer gut aus der Kabine gekommen und haben uns massiv unter Druck gesetzt. An der Stelle möchte ich die Leistung von unserem Keeper Joshua Neumann hervorheben, der vermutlich das Spiel der Saison gemacht hat und uns durch teilweise Weltklasse-Paraden zu jeder Zeit vor einem anderen Ausgang des Spiels bewahrt hat. Durch die Zeitstrafe gegen uns hat Dietersheim nochmals den Druck erhöht, was uns im Gegenzug Räume zum Kontern gegeben hat. Dass wir das zweite und dritte Tor in Unterzahl erzielen und auch in der Folge nach der Gelb-Roten Karte weiterhin sehr erwachsen verteidigt haben, spricht für uns als Mannschaft. Der Auswärtserfolg ist unterm Strich verdient - in der Höhe vielleicht aber etwas zu deutlich”, fasste der Waldalgesheimer Co-Trainer Max Heinen zusammen.

Tore: 0:1 Henry Kreling (42.), 0:2, 0:3 Niklas Wein (65.; 70., FE), Besondere Vorkommnisse: 10-Minuten-Zeitstrafen / Gelbe Karten Plus für Moritz Fendel (SV Alemannia Waldalgesheim II) wegen Reklamierens (61.) & Spvgg. Dietersheim (82.), Gelb-Rote Karte für M. Fendel wegen Betretens des Platzes nach Ablauf der Zeitstrafe ohne ausdrückliche Aufforderung des Schiedsrichters (71.)

Spvgg. Ingelheim II – TSVgg. Stadecken-Elsheim 1:0 (1:0)

Spvgg-Trainer Marcel Hohnstein teilte mit: „In einem robusten Spiel auf Augenhöhe ist von Anfang an klar gewesen, dass Kleinigkeiten das Spiel entscheiden werden. Nach der 10-Minuten-Strafe für Stadecken-Elsheim haben wir mit dem Pausenpfiff das 1:0 erzielen können. Nach der Halbzeit war es weiterhin ein munteres Spiel. Gegen Ende hin hat Stadecken-Elsheim den Druck nochmal massiv erhöht. Wir konnten alles verteidigen und können uns bei unserem starken Schlussmann Torben Sparwasser bedanken, der den Kasten bis zuletzt sauber gehalten hat.”

Tor: 1:0 Timo Nuß (45.)