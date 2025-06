TSG Bretzenheim hält die Klasse

Der erste Jubel nach dem Abpfiff ist noch ein gedämpfter. 20 Minuten später schreien und springen sie alle in Blau-Weiß. Weil die TuS Marienborn im wegen Gewitters verspätet angepfiffenen Spiel gegen Pfeddersheim (2:2) ein Remis holte, bleibt die TSG Bretzenheim in der Verbandsliga. Noch ein Tor für die Wormser, und eine Vierer-Runde von punktgleichen Abstiegskandidaten hätte gedroht. Doch so ist die vierte Saison am Stück in der bislang höchsten Spielklasse der 46er eingetütet. Und das sogar mit ihrem bislang stärksten Punkte-Ergebnis.