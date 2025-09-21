Sprinter Tamim Noory (links) setzte nicht nur mit seinem Hackentor viele Akzente. – Foto: Michael Wolff (Archiv)

TSG Bretzenheim: Hackentor und Abseits-Ärger 3:3 gegen TuS Hohenecken mit drei Ausgleichstreffern +++ Lucentes Siegtor zählt nicht

Hacken-Tor und Abseits-Ärger, drei Mal ausgeglichen, aber die eigene Führung ganz am Ende weggepfiffen bekommen – das 3:3 (1:1) der TSG Bretzenheim gegen Verbandsliga-Aufsteiger TuS Hohenecken hatte viele Facetten.

Heute, 15:30 Uhr TSG 1846 Bretzenheim TSG Bretzenh TuS 04 Hohenecken Hohenecken 3 3 Abpfiff „Wir haben Moral bewiesen, und doch fühlt sich dieses Unentschieden an wie eine Niederlage“, sagt Spielertrainer Serdal Günes. „Du musst solche Spiele gewinnen, wenn du da unten raus willst“, blickt Chefcoach Timo Schmidt auf die Tabelle. Eine Stunde lang waren die Pfälzer torgefährlicher und gingen durch Alex Tuttobene (28., Abstauber nach Latten-Kracher), Sergen Tok (57., Umschaltangriff) und Lukas Kallenbach (78., Kopfball nach Freistoß) in Führung.