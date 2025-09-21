 2025-09-19T07:58:00.826Z

Ligabericht
Sprinter Tamim Noory (links) setzte nicht nur mit seinem Hackentor viele Akzente.
Sprinter Tamim Noory (links) setzte nicht nur mit seinem Hackentor viele Akzente. – Foto: Michael Wolff (Archiv)

TSG Bretzenheim: Hackentor und Abseits-Ärger

3:3 gegen TuS Hohenecken mit drei Ausgleichstreffern +++ Lucentes Siegtor zählt nicht

Hacken-Tor und Abseits-Ärger, drei Mal ausgeglichen, aber die eigene Führung ganz am Ende weggepfiffen bekommen – das 3:3 (1:1) der TSG Bretzenheim gegen Verbandsliga-Aufsteiger TuS Hohenecken hatte viele Facetten.

„Wir haben Moral bewiesen, und doch fühlt sich dieses Unentschieden an wie eine Niederlage“, sagt Spielertrainer Serdal Günes. „Du musst solche Spiele gewinnen, wenn du da unten raus willst“, blickt Chefcoach Timo Schmidt auf die Tabelle. Eine Stunde lang waren die Pfälzer torgefährlicher und gingen durch Alex Tuttobene (28., Abstauber nach Latten-Kracher), Sergen Tok (57., Umschaltangriff) und Lukas Kallenbach (78., Kopfball nach Freistoß) in Führung.

Dreimal schlugen die 46er prompt zurück, und jeweils war das stark über die Flügel gespielt. Der nach vorne rotierte „Mittelfeldstürmer“ Johannes Gehrling nickte Can Tasdemirs Flanke ein (30.), Tamim Noory legte Lennart Leismanns flache Hereingabe mit der Ferse ins Netz (65.), Leismanns Schuss grätschte Tom Rohe ins eigene Tor (81.). In der Nachspielzeit wurde Luca Lucentes 4:3 wegen Abseits weggepfiffen – höchst strittig. „Am Ende lassen wir drei Hochkaräter liegen“, rauft sich Schmidt die Haare. Alles in allem ist das Remis aber chancengerecht.

TSG Bretzenheim: Bos – Japke (90. Rothenburger), Günes, Scherer – Leismann, Balik, Zimmermann (67. Lucente), Tasdemir (46. Fischer) – Noory (87. Basel), Aygurlu (67. Frick) – Gehrling.

