 2026-03-09T15:40:23.061Z

Transfers

TSG Bretzenheim: Günes geht, Nachfolger steht fest

Spielender Cotrainer sucht eine neue Herausforderung +++ Trainer-Trio wird intern vervollständigt

von Torben Schröder · Heute, 23:17 Uhr · 0 Leser
Serdal Günes wird seinen Posten als Spielertrainer der TSG Bretzenheim zum Saisonende verlassen.
Serdal Günes wird seinen Posten als Spielertrainer der TSG Bretzenheim zum Saisonende verlassen. – Foto: Keita Sugawara

Einen Wechsel gibt es im Trainerteam von Verbandsligist TSG Bretzenheim. Dass Urgestein Timo Schmidt und Cotrainer Finn Stärz an Bord bleiben, stand schon länger fest. Doch Serdal Günes, der als gleichberechtigter und zudem spielender Chefcoach fungiert, wird die 46er verlassen. Den 33-Jährigen zieht es noch einmal in eine ambitionierte Spielerrolle, ehe er sich der Trainer-Laufbahn widmen will.

„Ich konnte in Bretzenheim sehr viel aufsaugen, was woanders nicht möglich gewesen wäre“, betont Günes, dem der Abgang spürbar schwer fällt. Doch die beiden Jahre im Abstiegskampf zerren an den Nerven, und die Doppelrolle kostet auf dem Feld einige Prozentpunkte.

Vorfreude ist die schönste Freude: Finn Stärz, Timo Schmidt und Paul Poseck (v.l.) bilden ab kommender Saison ein Trainer-Trio.
Vorfreude ist die schönste Freude: Finn Stärz, Timo Schmidt und Paul Poseck (v.l.) bilden ab kommender Saison ein Trainer-Trio. – Foto: TSG Bretzenheim

Am vorigen Donnerstag erfuhr die Mannschaft von Günes' Abgang, tags drauf stand der Nachfolger fest. Es ist Paul Poseck, der schon einige Jahre als B- und C-Jugend-Trainer bei der TSG Erfahrung gesammelt hat, ehe er aufgrund seines Referendariats eine Pause an der Seitenlinie einlegte, und der für die zweite Mannschaft spielt. Der 29-Jährige wird das, wie es heißt, gleichberechtigte Trainer-Trio mit Schmidt und Stärz vervollständigen. Viele Bretzenheimer Spieler hatte Poseck bereits in Jugendjahren unter seinen Fittichen.