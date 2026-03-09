TSG Bretzenheim: Günes geht, Nachfolger steht fest Spielender Cotrainer sucht eine neue Herausforderung +++ Trainer-Trio wird intern vervollständigt von Torben Schröder · Heute, 23:17 Uhr · 0 Leser

Serdal Günes wird seinen Posten als Spielertrainer der TSG Bretzenheim zum Saisonende verlassen. – Foto: Keita Sugawara

Einen Wechsel gibt es im Trainerteam von Verbandsligist TSG Bretzenheim. Dass Urgestein Timo Schmidt und Cotrainer Finn Stärz an Bord bleiben, stand schon länger fest. Doch Serdal Günes, der als gleichberechtigter und zudem spielender Chefcoach fungiert, wird die 46er verlassen. Den 33-Jährigen zieht es noch einmal in eine ambitionierte Spielerrolle, ehe er sich der Trainer-Laufbahn widmen will.

„Ich konnte in Bretzenheim sehr viel aufsaugen, was woanders nicht möglich gewesen wäre“, betont Günes, dem der Abgang spürbar schwer fällt. Doch die beiden Jahre im Abstiegskampf zerren an den Nerven, und die Doppelrolle kostet auf dem Feld einige Prozentpunkte.

Vorfreude ist die schönste Freude: Finn Stärz, Timo Schmidt und Paul Poseck (v.l.) bilden ab kommender Saison ein Trainer-Trio. – Foto: TSG Bretzenheim