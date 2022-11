TSG Bretzenheim gewinnt 3:0 in Hechtsheim

Mit einem am Ende unangefochtenen 3:0 Sieg verabschiedete sich die TSG Mainz-Bretzenheim in die lange Winterpause und überwintert auf einem Relegationsplatz.

Es war lange eine zähe Vorstellung der Mannen um Coach Rauf Acar. Pech, Unvermögen oder der gute Hechtsheimer Torwart Lukas Muth verhinderten eine frühe Führung und mit dem ein oder anderen Konter hätten die Hechtsheimer sogar in Führung gehen können. So dauerte es bis zur 60. Minute als Simon Höss überlegt die 1:0 Führung besorgte. Dieses Tor sorgte für mehr Sicherheit im Spiel der Bretzenheimer und Hechtsheim war von nun an in allen Belangen unterlegen. Redzo Krijedzorak und der eingewechselte Moritz Stoll sorgten für den 3:0 Endstand.