TSG Bretzenheim erkämpft sich Punkt gegen Waldalgesheim

Mainz. Nach elf Minuten hatte Timo Schmidt genug gesehen. Der Trainer der TSG Bretzenheim vesammelte seine Mannschaft am Spielfeldrand, um das Team im Heimspiel der Verbandsliga Südwest gegen Alemannia Waldalgesheim neu einzustellen. Denn zu diesem Zeitpunkt lag seine Elf durch einen Doppelpack von Mahdi Mehnatgir (6., 11./Foulelfmeter) schon 0:2 zurück. Die Ansprache fruchtete. Die TSG stabilisierte sich zunächst und glich nach der Pause durch Tore von Lars Frick (47.) und Serdal Günes (84.) noch zum 2:2-Endstand aus.

„Ich ziehe den Hut vor meiner Mannschaft, wie sie zurückgekommen ist“, sagte Trainer Schmidt, der aber mit der Anfangsphase haderte, in der seine Mannschaft ein wenig überfordert wirkte. „Da haben wir die Gegentreffer mit initiiert, wenn wir ehrlich sind“, sagte Schmidt. Beim ersten Tor hebelten die Waldalgesheimer die TSG mit einem Vertikalpass aus. Vor dem 0:2 unterlief Karsten Endlich ein Foul, das zum Strafstoß führte.