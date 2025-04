TSG Bretzenheim: "Ein Steiner vom Herzen gefallen"

Dieses Wortspiel lässt sich Timo Schmidt in den Mund legen. „Ja, uns ist ein Steiner vom Herzen gefallen“, gibt der Trainer der TSG Bretzenheim nach dem 1:0 (0:0)-Sieg bei der TuS Rüssingen etwas gequält zu. Der Witz passt zum Spiel, denn nach dem ebenso wichtigen 2:0 in Marienborn war auch dieser Auswärtssieg nichts für Fußball-Feinschmecker.

Letzter gegen Vorletzter lauteten die Vorzeichen, der Dreier war im Verbandsliga-Abstiegskampf alternativlos. Und stand 90 Minuten lang akut in Zweifel. Dann fasste sich Moritz Steiner ein Herz und schoss, eigentlich eher Rechtsfuß, den Ball mit links aus der Distanz in den Winkel (90.+2). Erleichterung statt Jubelsturm, schildert Schmidt die Reaktion auf das goldene Tor durch den 19-Jährigen: „Rüssingen hat sich deutlich besser präsentiert, als es die Tabellensituation nahelegen würde. Beide Seiten waren extrem harmlos, wir haben echt keinen guten Tag erwischt.“

So., 06.04.2025, 15:00 Uhr

Das galt defensiv, weil das abgeschlagene Schlusslicht genug Chancen für ein Führungstor hatte, und offensiv, weil die TSG in Halbzeit eins gar nicht wirklich aufs Tor schoss und dann zunächst zu ungenau abschloss. Luis McColgan köpfte ans Alu, Marco Rothenburger haute den Abpraller drüber, dann war McColgan gleich doppelt per Kopf zur Stelle. Doch erst Steiner brach den Bann.

„Es kann auch anders herum ausgehen“, gibt Verteidiger Luca Scherer zu. So gerät das rettende Ufer wieder in Sichtweite. „Es hat sich ein bisschen zusammengeschoben in der Tabelle“, sagt Schmidt. Und nur darum ging es für die TSG.

TuS Bretzenheim: B. Rosinus – Steiner, Padberg, Scherer – Helbach, Balik, McColgan, Zeller – Basel (59. L. Rosinus), Rothenburger (90.+3 Hake), Fischer (90.+4 Leismann).