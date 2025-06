TSG Bretzenheim: Drei Neue und zwei Rückkehrer

Zwar ist der Aderlass, unter anderem mit den Keepern Nico Mock und Marlon Müller, Kapitän Justin Padberg, Sechser Luis McColgan oder dem Sturm-Duo Julian Bill und Jonas Gangl, groß. Doch mit einer Handvoll weiterer Neuzugänge kann Trainer Timo Schmidt beruhigt in den Sommerurlaub fahren. Sein spielender Chefcoach-Kollege Serdal Günes hat unterdessen die B-Lizenz in der Tasche.

Kadir Aygurlu ist wieder da

Von Hassia Bingen kommt Linksaußen Tamin Noory (20). „Er ist technisch versiert und hat in Afghanistan mit Futsal angefangen, was dort größer ist als Fußball“, erzählt Schmidt. Noory verbringt sein halbes Leben in Deutschland und spielte in der Jugend schon für RW Koblenz. „Das sind alles spannende Spieler, die bei uns den nächsten Schritt machen wollen“, sagt Schmidt.

Der auch bei Wormatia Worms ausgebildete Innenverteidiger Paul Jung (19) kommt nach einem halben Jahr vom SV Horchheim zurück. Und im Mittelfeld können die 46er wieder mit Kadir Aygurlu (23) planen, nach einjährigem Ausflug zu Aksu Diyar. „Damit sind wir mit unseren Planungen durch“, betont der Chefcoach, „einen größeren Kader brauchen wir auch, weil noch einige berufliche Fragezeichen dabei sind.“