Die TSG Bonn setzt ihren Weg konsequent fort und geht mit einer klaren Vision in die kommende Saison. Neben unserer 1. Mannschaft in der Kreisliga C und unserer 2. Mannschaft in der Kreisliga D werden wir künftig auch mit einer 3. Mannschaft am Spielbetrieb der Kreisliga D teilnehmen.

TSG Bonn wächst weiter – Dritte Mannschaft zur neuen Saison gegründet

Mit diesem Schritt möchten wir noch mehr Fußballern die Möglichkeit geben, Teil unserer Vereinsfamilie zu werden und ihren Platz auf dem Fußballplatz zu finden.

Die TSG Bonn steht für Zusammenhalt, Entwicklung und Leidenschaft. Unser Ziel ist es, Spielern unterschiedlichster Erfahrungsstufen eine sportliche Heimat zu bieten.

Egal ob:

ambitionierter Spieler mit dem Ziel, sich sportlich weiterzuentwickeln,

Wiedereinsteiger nach einer längeren Pause,

junger Fußballer auf der Suche nach Spielpraxis,

oder Hobbykicker, der einfach wieder regelmäßig gegen den Ball treten möchte –

bei uns findet jeder die passende Mannschaft und ein Umfeld, in dem Fußball und Gemeinschaft gleichermaßen im Mittelpunkt stehen.

Drei Mannschaften – ein Verein

Mit der neuen Struktur schaffen wir optimale Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb des Vereins.

1. Mannschaft (Kreisliga C): Hier stehen sportlicher Ehrgeiz, Leistung und die kontinuierliche Weiterentwicklung im Vordergrund. Spieler können sich auf einem guten Kreisliga-Niveau beweisen und gemeinsam sportliche Ziele verfolgen.

2. Mannschaft (Kreisliga D): Die ideale Plattform für Spieler, die sich weiterentwickeln, Spielpraxis sammeln und sich für höhere Aufgaben empfehlen möchten.

3. Mannschaft (neu in der Kreisliga D): Unsere neu gegründete Mannschaft soll vor allem neuen Spielern den Einstieg erleichtern, Wiedereinsteigern eine Chance geben und allen Fußballbegeisterten eine regelmäßige Spiel- und Trainingsmöglichkeit bieten. Dabei stehen Spaß am Fußball, Teamgeist und die gemeinsame Entwicklung im Vordergrund.

Werde Teil der TSG Bonn

Wir suchen motivierte Spieler für alle drei Mannschaften. Dabei ist uns nicht nur die fußballerische Qualität wichtig, sondern vor allem die Bereitschaft, Teil eines engagierten Teams und einer starken Gemeinschaft zu werden.

Wer Lust hat, sich sportlich zu beweisen, regelmäßig zu trainieren, neue Mitspieler kennenzulernen, Verantwortung auf und neben dem Platz zu übernehmen, oder einfach wieder Freude am Fußball zu haben, ist bei der TSG Bonn herzlich willkommen.

Jetzt Kontakt aufnehmen

Die neue Saison bietet die perfekte Gelegenheit für einen Neuanfang. Egal ob du bereits Erfahrung im Seniorenbereich hast oder nach einer Pause wieder einsteigen möchtest – komm zu einem Probetraining vorbei und lerne unseren Verein kennen.

TSG Bonn – Drei Mannschaften, eine Vision: Gemeinsam Fußball leben.

Interessierte Spieler können sich jederzeit bei uns melden und ein Probetraining vereinbaren. Wir freuen uns auf euch! ⚽❤️🤍