TSG Bonn – Von der Idee unter Freunden zur starken Gemeineinschaft

Die Gründer des Vereins kennen sich seit ihrer Studienzeit. Zwischen Vorlesungen, Prüfungen und langen Lerntagen blieb der Sport – insbesondere der Fußball – oft auf der Strecke. Doch genau in dieser Zeit wuchs der Wunsch, wieder gemeinsam aktiv zu werden und das Gefühl von Teamgeist zurückzubringen.

Die Turn- und Sportgemeinschaft Bonn ist mehr als nur ein Sportverein – sie ist aus einer echten Freundschaft und einer gemeinsamen Idee entstanden.

Die ersten Schritte begannen ganz unkompliziert: regelmäßige Treffen in Soccerhallen, einfach um wieder gemeinsam zu kicken. Doch schnell wurde klar – da steckt mehr dahinter. Mehr Potenzial, mehr Zusammenhalt, mehr Idee.

Was viele kennen: Nach der Schulzeit gehen die Wege auseinander. Freunde ziehen weg, beginnen ein Studium im In- oder Ausland, und der Kontakt wird weniger. Genau dem wollten wir entgegenwirken. Unser Ziel war es, unsere Jungs wieder zusammenzubringen – nicht nur für den Sport, sondern für die Gemeinschaft.

Der nächste Schritt führte uns in den Betriebssport. Dort waren die Hürden gering, die Rahmenbedingungen bereits gegeben – und wir konnten uns voll darauf konzentrieren, eine Mannschaft aufzubauen und gemeinsam am Spielbetrieb teilzunehmen. Ein Jahr lang sammelten wir dort Erfahrungen, wuchsen als Team zusammen und merkten: Das ist erst der Anfang.

Mit der Zeit entwickelte sich der Verein weiter – auch, weil sich unser Leben veränderte. Aus Studenten wurden Berufstätige, aus Freunden wurden Familienväter. Daraus entstand eine neue Idee: ein Angebot für die Kleinsten.

So wurde das Kinderturnen zu einer der wichtigsten Säulen unseres Vereins. Was ursprünglich für die eigenen Kinder gedacht war, entwickelte sich schnell zu einem offenen Angebot für viele weitere Familien. Bis heute ist das Kinderturnen ein zentraler Bestandteil der TSG Bonn.

Doch nicht nur der Fußball prägte unseren Weg. In unserem Freundes- und Bekanntenkreis gab es auch eine große Leidenschaft für den Boxsport. Viele von uns waren bereits in Bonner Boxvereinen aktiv – warum also nicht auch hier ein eigenes Angebot schaffen?

Gesagt, getan: Mit dem Aufbau unserer Boxabteilung konnten wir nicht nur neue Mitglieder gewinnen, sondern auch neue Trainer, neue Gesichter und neue Freundschaften in unseren Verein integrieren.

Im Oktober 2023 folgte schließlich der offizielle Schritt: die Gründung der Turn- und Sportgemeinschaft Bonn.

Seitdem ist viel passiert. Innerhalb von nur wenigen Jahren sind wir auf rund 300 Mitglieder gewachsen – Tendenz steigend. Ein Wachstum, das uns stolz macht, aber auch zeigt, wie groß der Bedarf an echten, offenen Gemeinschaften ist.

Heute sind wir auch im organisierten Fußball angekommen: Mit zwei Mannschaften nehmen wir am Spielbetrieb des Fußballverbandes Mittelrhein teil – unsere erste Mannschaft in der Kreisliga C, unsere zweite Mannschaft in der Kreisliga D.

Doch bei allem sportlichen Ehrgeiz steht für uns eines immer im Vordergrund: der Mensch.

Uns ist wichtig, dass jeder die Möglichkeit hat, Teil unseres Vereins zu werden – unabhängig von seiner finanziellen Situation. Deshalb halten wir unsere Beiträge bewusst niedrig, um möglichst vielen Menschen den Zugang zu Sport und Gemeinschaft zu ermöglichen.

Auch rund um unsere Heimspiele an der Integrierten Gesamtschule Bonn-Beuel möchten wir mehr bieten als nur Fußball. Mit Hüpfburgen, Spielangeboten, Musik, kleinen Aktionen und Verpflegung schaffen wir einen Ort, an dem sich Familien wohlfühlen und gemeinsam Zeit verbringen können.

Die TSG Bonn steht für Zusammenhalt, Engagement und die Freude am Sport.

Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern, Trainern und Unterstützern, die diesen Weg mit uns gehen – und freuen uns auf alles, was noch kommt.

TSG Bonn – Gemeinsam mehr bewegen.