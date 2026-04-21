TSG Bonn II – Mehr als nur eine zweite Mannschaft

Ein besonderes Kapitel in dieser Entwicklung schreibt aktuell unsere zweite Fußballmannschaft.

Die Turn- und Sportgemeinschaft Bonn, gegründet im Jahr 2023, hat sich in kürzester Zeit zu einem lebendigen und wachsenden Verein entwickelt. Mit mittlerweile rund 300 Mitgliedern in den Abteilungen Fußball, Boxen und Kinderturnen zeigt sich, welches Potenzial in unserer Gemeinschaft steckt – und dass wir noch lange nicht am Ende angekommen sind.

Was danach folgte, zeigt jedoch, wofür die TSG Bonn steht.

Bereits vor zwei Jahren wurde die Mannschaft für den Spielbetrieb im Kreis gemeldet. Doch im vergangenen Winter stand das Team vor einer ungewissen Zukunft: Durch den Rückzug des Trainers und den damit verbundenen Abgang mehrerer Spieler war die Auflösung der Mannschaft plötzlich ein reales Szenario.

Durch den starken Einsatz und die Vernetzung unseres Vorstands ist es gelungen, eine neue, junge Mannschaft aufzubauen. Spieler im Alter von 18 bis 21 Jahren fanden den Weg zu uns – viele von ihnen ohne klassische Jugendfußball-Erfahrung, aber mit umso mehr Motivation, Leidenschaft und Teamgeist.

Was anfangs noch holprig wirkte, hat sich inzwischen zu einer echten Erfolgsgeschichte entwickelt. Heute umfasst die zweite Mannschaft rund 30 junge Spieler, die Woche für Woche gemeinsam auf dem Platz stehen, sich weiterentwickeln und als Team zusammenwachsen.

Dabei geht es um mehr als nur Fußball: Für viele der Jungs ist die Mannschaft ein wichtiger sozialer Treffpunkt geworden. Ob bei Heim- oder Auswärtsspielen – hier entstehen Freundschaften, Austausch und ein echtes Gemeinschaftsgefühl.

Genau dafür steht die TSG Bonn.

Wir möchten jungen Menschen eine Plattform bieten – unabhängig davon, ob sie jahrelange Fußballerfahrung mitbringen oder einfach aus Spaß und Leidenschaft Teil eines Teams sein wollen. Unsere zweite Mannschaft ist dafür das beste Beispiel.

Als Verein sind wir stolz auf diese Entwicklung und werden diesen Weg weiterhin mit voller Energie unterstützen.

TSG Bonn – mehr als nur Sport.