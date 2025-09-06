TSG bei Stahl nicht blamiert

Märkische Oderzeitung, 10. Juni 2002 (Bernd Tack): Mit einer 3 : 1 Niederlage ist die TSG Rot Weiß Fredersdorf-Vogelsdorf in ihrem letzten Saisonspiel der Verbandsliga Brandenburg vom FC Stahl Eisenhüttenstadt II zurückgekehrt. Dennoch hat sie sich in dieser Begegnung keinesfalls blamiert. Am Ende gingen beide Mannschaften als Absteiger vom Platz. Die große Aufholjagd der mit Oberligaspielern bestückten Stahlelf war beendet. Der EFC hätte acht Tore mehr schiessen müssen, um einen Tabellenplatz besser ins Ziel zu gelangen. Dies liessen die TSG Männer nicht zu und hielten in der ersten Halbzeit zudem gut mit. Nach dem Wechsel reichten die wenigen Konter der Rot-Weissen jedoch nicht, um den Vorsprung der Gastgeber noch aufzuholen.

Dabei war der Auftakt der Fredersdorf-Vogelsdorfer mit gleich zwei guten Tormöglichkeiten durch Daniel Soßmann furios. Doch Torwart Jacek Giren vereitelte beide Male und stärkte damit seine Elf. Auf anderer Seite rettete Tibor Peglow im letzten Moment auf der Torlinie, als Michael Arndt im Strafraum nach einem Eckball zum Schuss kam.