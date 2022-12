TSG Bau Remschütz überwintert auf Platz 2!

Nach einer langen Hinrunde in der Kreisoberliga Mittelthüringen ist man in Remschütz mehr als zufrieden mit dem Ergebnis und das obwohl man am 1. Spieltag, nach einer 0:5 Niederlage in Gräfinau-Angstedt, am Tabellenende stand. Am 2. Spieltag startete dann eine Serie, mit der man auch am Dudelteich nicht rechnen konnte. Sieben Siege am Stück waren das Ergebnis eines kontinuierlichen Verbesserungsprozess, Highlight dabei sicher der 2:1 Erfolg gegen den FC Einheit Bad Berka, mit dem man erstmals in der KOL an die Tabellenspitze sprang. Lediglich Schwarza und Haarhausen konnten einen Punkt am Dudelteich mitnehmen, Auswärts gewann man, abgesehen vom 1. Spieltag, gar alle Spiele. Nach 14 Spielen stehen 35 Punkte, ein Torverhältnis von 38:17 und ein starker 2. Tabellenplatz hinter dem punktgleichen Tabellenführer FC Einheit Bad Berka. Außerdem stellt man mit Robin Ensenbach den erfolgreichsten Torschützen (18 Treffer), mit P. Ensenbach und C. Kästner die besten Vorlagengeber (jeweils 6) und ist zudem das fairste Team der Liga.