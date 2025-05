TSG Balingen: "Zuhause nichts herschenken, letzte Generalprobe nutzen"

Zurück in den Rhythmus nach der Rotation

Unter der Woche musste sich die TSG Balingen beim bereits feststehenden Meister SG Sonnenhof Großaspach deutlich mit 1:6 geschlagen geben. Dabei hatte Trainer Murat Isik die Partie bewusst für eine größere Rotation genutzt, um Leistungsträger zu schonen und Spielern aus der zweiten Reihe Einsatzzeit zu geben. Das Ergebnis war dabei zweitrangig.

„Nachdem wir unter der Woche gegen Aspach rotiert hatten, sollte klar sein, dass wir wieder mit ausgeruhten Beinen in die Partie gehen können und uns dementsprechend dann auch gut darauf vorbereiten“, betont Co-Trainer Daniel Güney. Ziel ist es, am morgigen Samstag mit voller Kraft und frischem Kopf auf dem Platz zu stehen – und im Heimspiel eine überzeugende Leistung zu zeigen.

Letztes Heimspiel der Saison – Haltung gefragt

Die Ausgangslage vor dem Duell mit dem Tabellensechsten ist klar: Die TSG Balingen steht mit 73 Punkten als sicherer Vizemeister fest, Oberachern reist mit 49 Zählern im Gepäck nach Balingen. Auch wenn die Tabelle keine unmittelbare Spannung mehr hergibt, bleibt der Anspruch eindeutig.

„Wir wollen nichts herschenken, sondern wollen auch zu Hause zeigen, dass wir dort die Punkte immer bei uns behalten“, erklärt Daniel Güney mit Blick auf die Heimstärke der TSG. In der gesamten Saison hat sich Balingen im eigenen Stadion konstant stabil präsentiert – und will dies auch im letzten Heimauftritt unter Beweis stellen.

Hinspiel-Erinnerungen und ein enges Duell

Das Hinspiel in Oberachern war ein hart umkämpftes Spiel – aber mit dem besseren Ende für Balingen. Ole Deininger erzielte in der 61. Minute den entscheidenden Treffer zum 1:0-Auswärtssieg. Auch diesmal ist von einem intensiven Duell auszugehen, zumal Oberachern eine der besten Defensivreihen der Liga stellt.

Trotzdem geht die TSG mit einem klaren Ziel in die Begegnung. Daniel Güney formuliert das so: „Und so sollte auch unsere Marschrichtung sein und wir freuen uns dann auf eine gute Partie, wo wir nochmal den letzten Test haben vor dem Pokalfinale in einer Woche.“

Letzter Test für das große Finale

Genau das ist der eigentliche Rahmen dieses Spiels: Die Partie gegen den SV Oberachern ist die letzte echte Generalprobe vor dem großen Pokalendspiel gegen Großaspach am 24. Mai in Stuttgart. Dort will Balingen nicht nur auf Augenhöhe agieren, sondern sich für eine starke Saison krönen. Dafür braucht es am Samstag vor allem eins: Stabilität, Klarheit – und die nötige Spannung.

Das Trainerteam um Murat Isik und Daniel Güney wird den Kader entsprechend ausrichten: mit Rückkehrern in die Startelf, mit eingespielten Abläufen, aber auch mit der nötigen Vorsicht, um Verletzungen zu vermeiden. Gleichzeitig bietet das Spiel die Möglichkeit, letzte Feinabstimmungen vorzunehmen – personell wie taktisch.