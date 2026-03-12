TSG Balingen: "Wollen den Schwung und die Euphorie mitnehmen"

Doch das Team unter Trainer Murat Isik bewies eine Moral, die im Abstiegskampf Berge versetzen kann. Amney Moutassime sowie ein Doppelschlag von Simun Birkic drehten das Spiel zugunsten der Gäste. Dieser Triumph hat Kräfte freigesetzt, die nun auch gegen den nächsten Gegner tragen sollen. Co-Trainer Daniel Güney betont die positive Stimmung: „Wir freuen uns nach dem Sieg letzte Woche jetzt auf den Gegner SV Sandhausen, haben aus dem Vorspiel natürlich auch noch positive Erinnerungen an den Gegner und wollen den Schwung und die Euphorie, die wir auch bei uns in der Trainingswoche gemerkt haben, mitnehmen.“

Die Erleichterung steht allen Beteiligten der TSG Balingen noch immer ins Gesicht geschrieben. Der 3:2-Erfolg beim FSV Frankfurt am vergangenen Spieltag der Regionalliga Südwest war mehr als nur ein Sieg; es war eine Demonstration des Überlebenswillens. Nachdem Amin Farouk und Ismail Harnafi die Hessen mit 2:0 in Führung gebracht hatten, schien die Partie für die Balinger bereits verloren.

Die süßen Erinnerungen an den Coup im Hinspiel

Dass die Balinger gegen den favorisierten Absteiger aus der Kurpfalz bestehen können, haben sie bereits im Hinspiel eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Vor 1916 Zuschauern feierte die Isik-Elf einen hart umkämpften 2:1-Sieg. Damals brachten Pedro Almeida Morais und Ole Deininger die TSG mit 2:0 in Führung, ehe Jahn Herrmann für den SV Sandhausen den Anschlusstreffer markierte.

Personelle Sorgen vor der Herkulesaufgabe

Trotz der Euphorie wird die Aufgabe am Samstag durch personelle Ausfälle erschwert. Besonders schwer wiegt das Fehlen eines Spielers. „Ansonsten sieht es bei uns von der Personallage soweit gut aus. Fehlen wird lediglich Ivo Colic, der eben die Gelb-Rote Karte in Frankfurt erhalten hat“, erklärt Daniel Güney. Der Platzverweis von Ivo Colic in der 84. Minute des Frankfurt-Spiels zwingt das Trainerteam zum Umbauen. Zudem muss die TSG weiterhin auf ihre Langzeitverletzten Matthias Schmitz und Sascha Eisele verzichten, so Güney weiter.

Der Glaube an die eigene Stärke gegen die Großen

Die TSG Balingen hat sich für den 24. Spieltag viel vorgenommen. Die Rolle des Underdogs liegt dem Team, das gegen spielstarke Mannschaften oft über sich hinauswächst. Daniel Güney gibt die Marschroute vor: „Wir wollen gegen den nächsten großen Gegner unser Können zeigen und hoffen, dass wir auch dort für uns Punkte erzielen können.“ Die Intensität der Trainingswoche hat gezeigt, dass die Mannschaft den Kampf um den Klassenerhalt mit jeder Faser ihres Seins annimmt.

Gegen einen Gegner wie Sandhausen, der derzeit den neunten Tabellenplatz belegt, bedarf es einer fehlerfreien Leistung und jener Leidenschaft, die die Balinger auszeichnet. Es gilt, die individuelle Qualität der Gäste durch mannschaftliche Geschlossenheit zu neutralisieren.

Der Blick auf das Tableau der Regionalliga Südwest

Ein Blick auf die Tabelle verdeutlicht die Brisanz der Begegnung. Balingen rangiert mit 19 Punkten auf dem 16. Tabellenplatz, nur drei Punkte hinter Bayern Alzenau. Dahinter lauern der TSV Schott Mainz (13 Punkte) und der Bahlinger SC (12 Punkte).

Hoffnung auf einen magischen Nachmittag in Balingen

Wenn am Samstag um 14 Uhr der Anpfiff ertönt, hofft die TSG Balingen auf die Unterstützung ihrer Fans, um das Unmögliche erneut möglich zu machen. Der Sieg gegen Frankfurt war der Funke, der das Feuer im Abstiegskampf neu entfacht hat. Nun muss gegen den SV Sandhausen der nächste Schritt folgen. Die Mannschaft ist bereit, alles in die Waagschale zu werfen, um das nächste Erfolgserlebnis einzufahren. In Balingen glaubt man fest daran, dass die Euphorie der letzten Tage ausreicht, um dem großen Favoriten erneut ein Bein zu stellen und die Mission Klassenerhalt mit Leben zu füllen.