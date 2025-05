TSG Balingen: "Wir wollen vor allem Kraft aus der Woche mitnehmen"

Nach dem Pokal ist vor dem Liga-Topspiel

Die Freude über den 3:0-Erfolg im Halbfinale des WFV-Pokals gegen den SGV Freiberg war groß – doch lange Zeit zum Feiern hatte die TSG Balingen nicht. Bereits am morgigen Freitagabend (19 Uhr) wartet in der Liga die nächste schwere Aufgabe. Auswärts trifft die Mannschaft von Trainer Murat Isik auf den VfR Aalen, der als Vierter der Oberliga auf eine starke Saison zurückblicken kann und zu Hause nur schwer zu bezwingen ist.

Daniel Güney, Co-Trainer der TSG Balingen, setzt auf Kontinuität und frische Energie: „Wir wollen vor allem Kraft aus der Woche mitnehmen mit der tollen Leistung am Dienstag und wollen auch die gleiche Energie in unsere Mannschaft in das Auswärtsspiel in Aalen mitbringen.“

Erinnerung an das Hinspiel: eine schmerzhafte Niederlage

Das Hinspiel in Balingen ging deutlich verloren. Die TSG unterlag dem VfR Aalen vor heimischem Publikum mit 1:4. Michael Schaupp (5., 67.), Sadio Dembélé (47.) und Leon Maier (71.) trafen für die Gäste, David Zenner gelang lediglich der Ehrentreffer für Balingen. Es war eine der deutlichsten Niederlagen der Saison – und ein Resultat, das bei der Mannschaft nicht vergessen ist.

„Wir wissen auch, dass das eine schwierige Aufgabe wird. Nicht nur, weil wir das Hinspiel verloren haben, sondern auch, weil wir einfach um die individuelle Qualität der Aalener Mannschaft wissen“, erklärt Daniel Güney mit Blick auf die Ausgangslage.

TSG in Form – zwei Siege binnen fünf Tagen

Die Form der Balinger ist ausgezeichnet. Nach dem 3:2-Heimsieg gegen den SV Fellbach am vergangenen Freitag folgte am Dienstag der überzeugende Pokalerfolg gegen Regionalligist SGV Freiberg. Beim 3:0 trugen sich Simon Klostermann, Amney Moutassime und Ivo Colic in die Torschützenliste ein. Eine geschlossene Mannschaftsleistung mit hoher Intensität brachte den Einzug ins Finale.

Die Tabelle: Balingen gefestigt auf Platz zwei

Mit 69 Punkten aus 29 Spielen steht die TSG Balingen auf dem zweiten Tabellenplatz der Oberliga Baden-Württemberg. Der Rückstand auf Spitzenreiter SG Sonnenhof Großaspach beträgt 14 Punkte, der Vorsprung auf den Dritten VfR Mannheim immerhin zwölf. Der VfR Aalen folgt mit 50 Punkten auf Rang vier.

Die Partie in Aalen ist deshalb nicht nur sportlich, sondern auch tabellarisch bedeutsam. Ein Sieg würde die Position festigen und die sehr gute Rückrunde der TSG weiter untermauern.

Ein Spiel unter Flutlicht – ein weiterer Charaktertest

Für Co-Trainer Daniel Güney ist klar: Das Spiel unter Flutlicht wird erneut zum Charaktertest für seine Mannschaft. „Nichtsdestotrotz sind wir voller Euphorie, das Spiel auch an unsere Seite reißen zu können, nach der Woche und auch innen drin in unserer Mannschaft. Und das wollen wir mitnehmen und freuen uns auf die Aufgabe am Freitag unter Flutlicht.“

Die Euphorie nach dem Pokalsieg soll nicht nur mitgenommen, sondern in Punkte umgewandelt werden. Gegen einen Gegner, der im Hinspiel die Oberhand behielt, wäre ein Auswärtssieg ein deutliches Signal – nicht zuletzt auch im Hinblick auf das anstehende Pokalfinale.

Fazit: Mit Rückenwind nach Aalen

Die TSG Balingen reist mit breiter Brust und viel Rückenwind nach Aalen. Die Erinnerungen an das Hinspiel dienen als zusätzliche Motivation, die Euphorie aus dem Pokal sorgt für Energie – und die stabile Tabellensituation gibt dem Team das nötige Selbstvertrauen.

Daniel Güney bringt es auf den Punkt: „Wir wissen, was wir können. Und wir wissen auch, dass wir so ein Spiel drehen können.“ Am Freitagabend wird sich zeigen, ob die TSG Balingen erneut ein Ausrufezeichen setzen kann. Die Voraussetzungen dafür sind vorhanden.