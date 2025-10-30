TSG Balingen: "Wir wollen natürlich in Bahlingen drei Punkte holen"

Druck, aber auch Zuversicht

Die Ausgangslage ist klar: Die TSG Balingen steht nach 14 Spieltagen auf Rang 15 der Regionalliga Südwest und braucht dringend Punkte, um den Anschluss an das Tabellenmittelfeld zu halten. Gegner Bahlinger SC rangiert mit nur sieben Zählern auf dem vorletzten Platz – ein echtes Kellerduell.

Co-Trainer Daniel Güney weiß um die Bedeutung des Spiels: „Die Voraussetzungen geben es her, dass auf dem Spiel ein gewisser Druck drauf ist.“ Gleichzeitig betont er aber, dass seine Mannschaft mit Selbstvertrauen an die Aufgabe herangeht: „Nichtsdestotrotz können wir selbstbewusst sein, da wir in den letzten Wochen, vor allem mit unserer Spielweise, immer wieder auch die einen oder anderen positiven Ergebnisse erzielen konnten.“

Entwicklung mit klarer Handschrift

In den vergangenen Wochen zeigte die TSG Balingen einen spielerischen Aufwärtstrend. Gegen starke Gegner wie die Stuttgarter Kickers (0:2) und den KSV Hessen Kassel (1:1) präsentierte sich die Mannschaft taktisch diszipliniert, mutig und dominant.

Gerade im Heimspiel gegen Kassel überzeugte Balingen mit Ballkontrolle und Chancenplus. „Wir haben den Gegner äußerst dominiert, haben uns eine hohe Anzahl an Chancen erspielt“, hatte Daniel Güney nach der Partie analysiert. Dass am Ende nur ein Punkt heraussprang, war bitter – doch die spielerische Linie stimmt. Nun gilt es, diese Leistung auch auswärts zu bestätigen.

Ziel: Drei Punkte im Kellerduell

Die Partie beim Bahlinger SC ist für Balingen mehr als nur ein weiteres Ligaspiel – sie ist eine Richtungsentscheidung. Ein Sieg könnte die TSG in der Tabelle deutlich entlasten, während eine Niederlage das Team wieder tiefer in den Abstiegsstrudel ziehen würde.

„Leider hatten wir nicht so viele positiven Ergebnisse zuletzt, dass eben das Spiel nicht ohne Druck zu spielen ist“, gibt Güney offen zu. „Von daher müssen wir das am Samstag natürlich abrufen.“

Die Einstellung ist klar: maximale Konzentration, kompakte Defensive und vor allem Effizienz im Abschluss – ein Punkt, der in den letzten Wochen immer wieder den Unterschied gemacht hat.

Personalsituation: Schmitz fehlt gesperrt

Personell kann Trainer Murat Isik fast aus dem Vollen schöpfen. Einziger Wermutstropfen ist das Fehlen von Kapitän Matthias Schmitz, der nach seiner Gelbsperre pausieren muss.

„Da sind wir aber mit voller Kapelle da. Einzig Matze Schmitz, unser Kapitän, fehlt, gelb-gesperrt“, erklärte Daniel Güney. Die Abwehrzentrale wird damit neu formiert – mögliche Alternativen stehen bereit, und die mannschaftliche Geschlossenheit soll den Ausfall kompensieren.

Gegneranalyse: Bahlingen kämpft ums Überleben

Der Bahlinger SC steckt tief in der Krise. Mit nur einem Sieg aus 14 Spielen und einem Torverhältnis von 12:37 steht die Mannschaft auf dem vorletzten Tabellenplatz. Die Defensive gilt als wacklig, der Angriff harmlos – doch gerade solche Gegner sind gefährlich, wenn sie um jeden Ball kämpfen.

Balingen weiß um diese Gefahr. Co-Trainer Güney warnt davor, den Gegner zu unterschätzen: Auch wenn der Druck auf Bahlingen größer ist, müsse seine Mannschaft die eigenen Stärken konsequent auf den Platz bringen.

Das Spiel wird nicht nur eine Frage der Taktik, sondern auch des mentalen Widerstands.

Fokus und Leidenschaft gefragt

Die Voraussetzungen sind klar, der Plan ebenso: diszipliniert verteidigen, mutig nach vorne spielen und endlich wieder dreifach punkten. „Wir freuen uns auf das Spiel und wollen natürlich in Bahlingen drei Punkte holen“, sagt Güney abschließend.

Mit dieser Entschlossenheit will die TSG Balingen den nächsten Schritt machen – und sich mit einem Auswärtssieg Luft im Tabellenkeller verschaffen.