TSG Balingen: "Wir wollen alles reinlegen, den FSV zu ärgern"

Die Stimmung rund um die TSG Balingen ist nach den ersten Wochen des neuen Jahres angespannt, aber keineswegs resigniert. Der Blick auf die Zahlen der Regionalliga Südwest schmerzt jeden Balinger Anhänger: Ein 0:4 beim FC 08 Homburg und ein 0:6 gegen den SGV Freiberg markierten einen denkbar schlechten Start in das Jahr 2026. Doch im Fußball bleibt keine Zeit für langes Wundenlecken. Am Samstag, 07.03.2026, um 14 Uhr wartet bereits der nächste Brocken, wenn die Mannschaft im Frankfurter Volksbank Stadion beim FSV Frankfurt antritt. Es ist ein Duell der Gegensätze, bei dem der Tabellensechzehnte beim Tabellendritten beweisen muss, dass er die Lehren aus den jüngsten Debakeln gezogen hat.

Punkte hamstern im Überlebenskampf

In der aktuellen Situation zählt für die Balinger jeder noch so kleine Erfolg. Es geht darum, sich mühsam aus dem Tabellenkeller herauszuarbeiten und den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht vollends zu verlieren. Co-Trainer Daniel Güney bringt die Strategie für die kommenden Wochen auf den Punkt: „Von unserer Seite aus gilt es natürlich, wie in den letzten Wochen auch, immer wieder irgendwo etwas zu hamstern, irgendwo einen Punkt mitzunehmen, irgendwo nochmals Siege zu holen, um es so spannend wie möglich zu machen.“ Diese Mentalität des „Hamsterns“ soll nun auch in der Fremde den Grundstein für eine mögliche Wende legen. Jeder Zähler ist im Kampf gegen den Abstieg ein Gewinn für die Moral und das Punktekonto der Mannschaft von Trainer Murat Isik.

Die Narben der jüngsten Debakel heilen

Das letzte Heimspiel gegen den aktuellen Spitzenreiter SGV Freiberg war eine Machtdemonstration, die Balingen schutzlos zurückließ. Vor 580 Zuschauern geriet man durch Tore von Meghôn Valpoort, Mehdi Hetemaj, Leon Petö, Minos Gouras und Gal Grobelnik unter die Räder. Doch genau aus diesem Schmerz will die TSG nun Kraft schöpfen, um in Frankfurt ein anderes Gesicht zu zeigen.

Den favorisierten FSV Frankfurt ärgern

Der Gegner aus Hessen schwebt derzeit in ganz anderen Tabellenregionen. Mit 39 Punkten rangiert der FSV Frankfurt auf dem dritten Platz und hat Tuchfühlung zur Tabellenspitze, die von Freiberg (47 Punkte) und der SG Sonnenhof Großaspach (43 Punkte) angeführt wird. Dennoch sieht Daniel Güney eine Chance für seine Farben, zumal der FSV eine englische Woche in den Knochen hat. „Wir wollen alles reinlegen, den FSV zu ärgern, der auch unter der Woche schon gespielt hat“, erklärt der Co-Trainer kämpferisch. Die Balinger hoffen, dass die Belastung beim Gegner Spuren hinterlassen hat und sie durch eine geschlossene, leidenschaftliche Mannschaftsleistung für eine Überraschung sorgen können. Es gilt, die Kreise von Spielern wie Birkan Celik und Lukas Gottwalt, die im Hinspiel beim 0:2-Erfolg der Frankfurter vor 625 Zuschauern die Tore erzielten, entscheidend einzuengen.

Mit Mut und eigenem Spiel zum Erfolg

Trotz der Außenseiterrolle will sich die TSG Balingen nicht verstecken. Der Plan sieht vor, die eigenen spielerischen Ansätze, die phasenweise auch in den Vorwochen trotz der Ergebnisse sichtbar waren, konsequent durchzudrücken. „Wir fahren trotzdem mit viel Mut hin, um unser Spiel, das wir auch in den letzten Wochen wieder gezeigt haben, auch in Frankfurt durchzusetzen“, gibt Daniel Güney die Marschroute vor. Es geht darum, mutig nach vorne zu verteidigen und in den entscheidenden Momenten die nötige Kaltschnäuzigkeit an den Tag zu legen. Die TSG will sich nicht nur auf das Reagieren beschränken, sondern am Bornheimer Hang agieren und das Schicksal selbst in die Hand nehmen.

Die bedrohliche Tabellensituation im Blick

Ein Blick auf das Klassement verdeutlicht den Ernst der Lage. Balingen rangiert mit 16 Punkten auf dem 16. Platz. Um in diesem dichten Feld der Regionalliga Südwest zu bestehen, muss die TSG nun beginnen, die von Güney geforderten Punkte zu sammeln. Der 23. Spieltag könnte hierbei zum Wendepunkt werden, wenn der Glaube an die eigene Stärke zurückkehrt.