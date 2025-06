TSG Balingen: "Wir wissen genau, was wir investieren müssen"

Klare Vorgabe, klare Haltung

Nach dem deutlichen Sieg von Türk Gücü Friedberg gegen den 1. FC Kaiserslautern II (6:0) sind die Karten für das abschließende Gruppenspiel auf den Tisch gelegt. Balingen braucht drei Punkte, um den ersten Platz in der Aufstiegsgruppe zu erobern. Ein Remis oder ein Sieg von Friedberg würde den Hessen den Aufstieg bescheren.

"Durch die Konstellation mit dem Ergebnis aus dem zweiten Spiel hat sich für uns Folgendes ergeben: Wir müssen unser Heimspiel gewinnen – dann sind wir in der Regionalliga", bringt Daniel Güney die Ausgangslage auf den Punkt. Dass dies für die Mannschaft eine klare Orientierung bietet, ist für ihn ein Vorteil: "Ich glaube, das sollte jedem eine klare Vorgabe sein, wie wir das Spiel anzugehen haben."

Analyse des Gegners – und Selbstvertrauen aus der eigenen Stärke

Die TSG hat sich intensiv mit dem kommenden Gegner beschäftigt. "Wir haben Türk Gücü gesehen, haben auch gesehen, dass sie durchaus Offensivqualität haben", berichtet Daniel Güney. Der beeindruckende Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern II war ein Signal – Friedberg wird mit breiter Brust anreisen.

Doch Balingen hat keinen Grund, sich zu verstecken. "Dennoch wissen wir auch um unsere Stärke, vor allem auch in der Offensive", betont Güney. Mit 78 Saisontoren in der Oberliga und einem überzeugenden Auftritt beim 1:1 auf dem Betzenberg hat die TSG zuletzt erneut bewiesen, dass sie in der Lage ist, jedes Spiel selbst aktiv zu gestalten. Genau das wird am Montag gefordert sein.

Leidenschaft und taktische Kniffe als Schlüssel

Für Daniel Güney ist klar, was es am Pfingstmontag braucht: "Wir wissen genau, was wir in das Spiel investieren müssen." Zum einen geht es um die emotionale und kämpferische Bereitschaft: "Wir investieren alles von unserer Hingabe, von unserer Leidenschaft, um uns für diese starke Saison zu belohnen." Das Team hat über die gesamte Spielzeit hinweg Konstanz und Qualität gezeigt – nun will es sich die Krönung verdienen.

Doch auch auf der taktischen Ebene sieht das Trainerteam Ansätze. "Auf der anderen Seite wollen wir nochmal ein, zwei taktische Kniffs anwenden, um den Gegner einfach auch vor mehr Probleme zu stellen", kündigt Güney an. Die Balance aus leidenschaftlicher Spielführung und cleverer Anpassung an die Stärken und Schwächen von Friedberg wird entscheidend sein.

Heimvorteil nutzen – und gemeinsam den letzten Schritt gehen

Dass das Spiel in der heimischen Bizerba-Arena ausgetragen wird, ist für Balingen ein emotionaler und sportlicher Trumpf. Die Mannschaft kann auf die Unterstützung der eigenen Fans bauen – und wird mit großer Entschlossenheit auftreten. "Wenn wir das beides auf den Platz bekommen, bin ich überzeugt davon, dass wir das Spiel gewinnen werden", so Daniel Güney.

Die Bedeutung des Spiels ist allen bewusst. "Darauf freuen wir uns, darauf arbeiten wir die ganze Saison hin – den Deckel drauf machen", beschreibt Güney die Stimmungslage. Nach dem Pokalfinale und einer intensiven Oberliga-Runde ist dieses Aufstiegsendspiel die letzte Gelegenheit, die eigene Stärke in einen greifbaren Erfolg umzuwandeln.

Fazit: Volle Konzentration auf das große Ziel

Für die TSG Balingen geht es am Pfingstmontag um alles. Ein Sieg gegen Türk Gücü Friedberg – und die Rückkehr in die Regionalliga Südwest ist perfekt. Das Selbstverständnis dafür hat sich das Team in einer starken Saison und einer überzeugenden Relegationsleistung erarbeitet. Mit klarer Haltung, großer Leidenschaft und kluger Taktik soll nun der entscheidende Schritt folgen. "Wir freuen uns riesig auf das Spiel – und auf eine tolle Feier am Montag", sagt Daniel Güney. Die Bühne steht bereit, jetzt liegt es an der Mannschaft, sich dafür zu belohnen.