TSG Balingen: "Wir wissen aber auch um die Stärken von Trier"

Formkurve zeigt nach oben

Die TSG Balingen hat in den vergangenen beiden Spielen das Blatt gewendet. Nach einem schwierigen Saisonstart gelang in Sandhausen mit dem 2:1 der erste Auswärtserfolg, gefolgt vom 3:1-Heimsieg gegen Bayern Alzenau. Mit nun neun Punkten aus acht Spielen kletterte die Mannschaft auf Platz 13 der Tabelle. Co-Trainer Daniel Güney betonte: „Da geht es natürlich mit dem, was wir in den letzten Wochen gezeigt haben, dagegen zu halten. Und wir wollen auf jeden Fall Punkte aus Trier mitnehmen.“

Die Situation in der Tabelle

Die Tabelle der Regionalliga Südwest zeigt, wie eng es im Mittelfeld zugeht. Der SV Eintracht Trier 05 liegt mit elf Punkten aus acht Spielen nur zwei Zähler vor der TSG Balingen. Im Tabellenkeller befinden sich derzeit Bayern Alzenau, der TSV Schott Mainz und Bahlinger SC. Mit einem Sieg könnte die TSG Balingen nicht nur den dritten Dreier in Serie feiern, sondern auch Trier in der Tabelle überholen.

Letzte Eindrücke aus dem Heimspiel gegen Alzenau

Der 3:1-Erfolg gegen Bayern Alzenau war für die Balinger ein emotionaler Befreiungsschlag. Amney Moutassime brachte sein Team kurz vor der Pause in Führung, ehe Matthias Schmitz in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit nachlegte. In der zweiten Hälfte wurde es zwar nochmal spannend, als Filip Pandza verkürzte, doch Zeki Görkem Koca setzte in der fünften Minute der Nachspielzeit den Schlusspunkt. Vor 526 Zuschauern in der Bizerba-Arena gelang ein wichtiger Heimsieg der Saison, der Mut für die kommenden Aufgaben macht.

Starker Gegner an der Mosel

Eintracht Trier geht mit drei Siegen, zwei Unentschieden und drei Niederlagen in die Partie. Die Mannschaft rangiert im Mittelfeld der Tabelle. Daniel Güney hebt die Qualität des Gegners hervor: „Und wir wissen aber auch um die Stärken von Trier. Vor allem auch in den Ergebnissen haben sie sich soweit gut präsentiert.“ Für die TSG gilt es also, auswärts erneut konsequent aufzutreten und sich auf die eigenen Tugenden zu verlassen.

Balingen vertraut auf seine Geschlossenheit

Die beiden Siege zuletzt haben gezeigt, dass Balingen kämpferisch und spielerisch auf Regionalliga-Niveau mithalten kann. Gegen Alzenau überzeugte das Team durch einen leidenschaftlichen Auftritt und belohnte sich vor heimischem Publikum. Nun gilt es, diese Tugenden in Trier auf den Platz zu bringen und das neu gewonnene Selbstvertrauen zu bestätigen.

Ausblick auf die Partie

Mit einem Erfolg in Trier könnte die TSG Balingen den Anschluss ans Tabellenmittelfeld endgültig herstellen. Die Mannschaft ist fest entschlossen, den positiven Trend fortzusetzen. „Wir wollen auf jeden Fall Punkte aus Trier mitnehmen“, stellt Daniel Güney klar. Die Fans dürfen sich auf ein Duell zweier direkter Tabellennachbarn freuen, bei dem die Balinger alles daran setzen werden, ihre Serie weiter auszubauen.