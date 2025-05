TSG Balingen: "Wir werden im Finale ein anderes Gesicht zeigen"

Guter Start, fehlende Belohnung

Der Vizemeister TSG Balingen begann die Partie gegen den SV Oberachern mit viel Elan und Kontrolle. In den ersten 30 Minuten dominierte die Mannschaft von Trainer Murat Isik das Geschehen, kombinierte sicher und spielte sich mehrere klare Torchancen heraus. Der Ball lief gut durch die eigenen Reihen – doch der Lohn für den Aufwand blieb aus.

„Wir sind super in die Partie gestartet, haben 30 Minuten lang das Spiel dominiert, auch viele klare Chancen gehabt, um Tore zu erzielen“, fasste Co-Trainer Daniel Güney den Auftakt treffend zusammen. Doch die Kugel wollte einfach nicht ins Netz – und wie so oft im Fußball rächt sich das.

Ein Standard bringt den Rückstand

Statt einer Führung für die Gastgeber fiel auf der Gegenseite der Treffer. In der 37. Minute brachte Mus Gjuraj den SV Oberachern mit 1:0 in Führung – die erste gefährliche Aktion der Gäste führte zum Tor. Für Balingen ein Rückschlag, der die Spielstruktur deutlich veränderte.

„Wie es dann eben so ist, hat der Gegner durch einen Standard dann das 1:0 gemacht“, ärgerte sich Daniel Güney. Balingen verlor nach dem Rückstand an Klarheit, das Spiel wurde fahriger, und auch die Präzision im letzten Drittel ließ nach.

Zweites Gegentor nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel mühte sich Balingen um den Ausgleich, wechselte mehrfach. Doch echte Durchschlagskraft wollte nicht mehr aufkommen. Stattdessen zeigte sich Oberachern erneut effizient: Luca Fritz erhöhte in der 66. Minute auf 2:0.

Damit war die Partie entschieden. Balingen versuchte in der Schlussphase zwar weiter, zum Anschluss zu kommen, doch auch die letzte Konsequenz im Abschluss fehlte. Die Gäste sicherten sich den Auswärtserfolg.

Enttäuschung ja, aber Fokus auf das Wesentliche

Das Ergebnis sorgt für Unzufriedenheit – besonders angesichts des dominanten Auftakts. „Da sind wir natürlich unzufrieden mit dem Ergebnis vor dem Pokalspiel“, sagte Daniel Güney.

Doch gleichzeitig richtete der Co-Trainer sofort den Blick nach vorn: „Trotzdem muss auch klar sein, dass wir dann nächste Woche ein anderes Gesicht zeigen müssen.“ Am kommenden Samstag steht das WFV-Pokalfinale gegen den Meister SG Sonnenhof Großaspach in Stuttgart an – und da will Balingen die richtige Reaktion zeigen.

Fazit: Schwächen abstellen, Haltung bewahren

Das Spiel gegen Oberachern offenbarte einmal mehr: Wer seine Chancen nicht nutzt, läuft Gefahr, bestraft zu werden. Für die TSG Balingen gilt es nun, die Lehren aus dem Heimspiel mitzunehmen – ohne sich zu lange mit dem Ergebnis aufzuhalten. Denn das große Ziel ist zum Greifen nah.

„Wir freuen uns jetzt auf das Finale und gehen mit breiter Brust in das Endspiel“, machte Daniel Güney klar. In Stuttgart erwartet Balingen ein ganz anderes Spiel – und eine Mannschaft, die zeigen will, was wirklich in ihr steckt.