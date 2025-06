TSG Balingen: "Wir sind sehr zufrieden mit dem Punktgewinn"

Druckvolle Anfangsphase auf großer Bühne

Die Kulisse im Fritz-Walter-Stadion war beeindruckend, doch die TSG Balingen zeigte sich von der Atmosphäre keineswegs eingeschüchtert. „Wir sind direkt von Beginn an mit einer sehr hohen Intensität ins Spiel reingegangen“, sagt Co-Trainer Daniel Güney. Früh erarbeitete sich Balingen erste Möglichkeiten, wirkte präsent in den Zweikämpfen und hielt das Tempo hoch. Dennoch blieb die Partie in der Anfangsphase zerfahren.

Die U21 des FCK nutzte in dieser Phase eine Chance eiskalt. In der 23. Minute traf Rilind Kabashi zum 1:0 für Kaiserslautern. Es war ein Wirkungstreffer, doch Balingen reagierte.

Kontrolle übernommen, Elfmeter vergeben

Ab etwa der 30. Minute übernahm die TSG mehr und mehr die Kontrolle über das Spiel. Die Mannschaft fand nun besser in ihre Automatismen, ließ Ball und Gegner laufen und drängte auf den Ausgleich. „Wir haben es geschafft, ab der 30. Minute bis zum Ende des Spiels die Kontrolle über das Spiel zu haben“, analysiert Daniel Güney.

Der große Moment schien in der 52. Minute gekommen zu sein, als Schiedsrichter Maximilian Lotz auf Strafstoß für Balingen entschied. Pedro Almeida Morais trat an – und scheiterte aber an Enis Kamga, dem starken Torwart der Gastgeber. Doch die TSG blieb unbeeindruckt. Nur sechs Minuten später setzte Halim Eroglu ein Ausrufezeichen: Mit einem sehenswerten Lupfer über Kamga hinweg glich der Joker in der 58. Minute zum 1:1 aus.

Chancenplus nicht belohnt

Die TSG Balingen war nun das spielbestimmende Team, kombinierte sich mehrfach gefährlich durch die FCK-Abwehr und erspielte sich zahlreiche hochkarätige Chancen. Trotz aller Bemühungen wollte der Siegtreffer nicht mehr fallen. „Wir haben uns wirklich zahlreiche hochkarätige Torchancen erspielt“, betont Daniel Güney, der mit dem Auftritt seiner Mannschaft dennoch zufrieden war. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Punktgewinn, dort zu bestehen.“

Finale daheim – Spannung vor dem Freitagsspiel

Mit dem Unentschieden beim FCK hat sich die TSG Balingen eine hervorragende Ausgangsposition für das entscheidende Relegationsspiel geschaffen. Am Pfingstmontag empfängt Balingen das Team von Türk Gücü Friedberg – und kann mit einem Sieg den Aufstieg in die Regionalliga Südwest perfekt machen. Doch zunächst richtet sich der Blick auf den kommenden Freitag: Dann treffen Friedberg und Kaiserslautern II im zweiten Spiel der Gruppe aufeinander.

„Wir sind jetzt gespannt, wie das Spiel am Freitag zwischen Kaiserslautern und Türk Gücü Friedberg ausgehen wird“, sagt Daniel Güney. Doch: „Die Aufgabe für uns ist, zu Hause eine eigene Hand zu haben am Montag. Darauf freuen wir uns.“

Relegationsgruppe bleibt eng – Heimspiel als Trumpf

Nach dem ersten Spieltag der Dreiergruppe liegen sowohl die TSG Balingen als auch der 1. FC Kaiserslautern II mit einem Punkt gleichauf. Türk Gücü Friedberg steigt am Freitag ins Geschehen ein. Da es keine Rückspiele gibt und nur der Gruppensieger den Sprung in die Regionalliga schafft, wird das Heimspiel der TSG zum Alles-oder-nichts-Match.

Dass die Mannschaft mit diesem Druck umgehen kann, hat sie im Saisonverlauf mehrfach bewiesen – mit 24 Siegen und 78 Toren war Balingen in der Oberliga Baden-Württemberg das zweitstärkste Team der Liga. Nun soll diese starke Saison auch ihren verdienten Abschluss finden.