TSG Balingen: "Wir sind sehr froh über den Punkt"

Es war ein Nachmittag, der den Anhängern der TSG Balingen zunächst viel Geduld abverlangte. In der Bizerba-Arena tat sich die Mannschaft von Trainer Murat Isik in der Anfangsphase sichtlich schwer gegen den favorisierten FSV Mainz 05 II. Während das Team in den vergangenen Wochen oft durch eine Vielzahl an Gelegenheiten überzeugte, blieb die offensive Durchschlagskraft dieses Mal zunächst aus. Co-Trainer Daniel Güney analysierte gegenüber FuPa die erste Phase der Begegnung nach dem Abpfiff kritisch: „Es war kein guter Beginn für uns in die Partie. Wir hatten uns wenige Torchancen erspielt, anders als in den letzten Wochen.“ In der 36. Minute folgte der Rückschlag, als Fabio Moreno Y Fell für den FSV Mainz 05 II zum 0:1 traf und die Hoffnungen der Hausherren dämpfte.

Trotz des Rückstandes und der spielerischen Überlegenheit der Gäste aus Rheinhessen gab sich die TSG Balingen zu keinem Zeitpunkt geschlagen. Die Mannschaft bewies eine enorme moralische Standfestigkeit. „Aber wie dann eben die Gesetzmäßigkeiten des Fußballs so sind, da haben wir dann immer an uns geglaubt“, beschrieb Daniel Güney die emotionale Verfassung der Truppe. Der Aufsteiger warf in der Folgezeit alles in die Waagschale, um den drohenden Punktverlust doch noch abzuwenden und die drohende Niederlage zu verhindern.

Taktische Umstellungen für die Schlussoffensive

Trainer Murat Isik reagierte im Verlauf der zweiten Halbzeit mehrfach, um den Druck auf die Defensive des FSV Mainz 05 II sukzessive zu erhöhen. Bereits zur Pause kam Simon Klostermann für Pedro Almeida Morais (46.) in die Partie. In der 64. Minute folgte Marko Pilic für Enrique Katsianas-Sanchez. In der Schlussphase zog das Trainerteam dann alle taktischen Register: In der 81. Minute wurden gleich drei frische Kräfte gebracht, um den Ausgleich zu erzwingen. Luca Battista ersetzte Ole Deininger, Simun Birkic kam für Halim Eroglu und schließlich betrat Matthias Schmitz für Amney Moutassime den Rasen. Diese Wechsel sollten sich als goldrichtig erweisen, da die TSG Balingen nun mit aller Macht auf den Ausgleich drängte und „alles nach vorne geworfen“ hat, wie Daniel Güney später zu Protokoll gab.

Die späte Belohnung in der Nachspielzeit

Als die Spielzeit fast abgelaufen war und die 612 Zuschauer bereits mit einer knappen Niederlage rechneten, schlug die Stunde des Jokers. In der 90. Minute erzielte Matthias Schmitz den umjubelten Ausgleichstreffer zum 1:1-Endstand. Die Emotionen auf dem Platz und auf den Rängen waren groß, als der Ball endlich im Netz des FSV Mainz 05 II zappelte. „Wir sind sehr froh über den Punkt, der absolut verdient dafür ist, dass wir uns für den Aufwand einfach belohnt haben und das, was wir investiert haben, auch zumindest in einen Punkt zurückbekommen haben“, resümierte ein sichtlich erleichterter Daniel Güney. Dieser Punktgewinn ist der verdiente Lohn für eine leidenschaftliche Schlussphase, in der die TSG Balingen nie den Glauben an sich selbst verloren hat und bis zur letzten Sekunde investierte.

Die prekäre Situation im Abstiegskampf

Trotz der Freude über den späten Punktgewinn bleibt die Lage in der Tabelle der Regionalliga Südwest für die TSG Balingen äußerst angespannt. Mit nun 21 Punkten belegt der Aufsteiger derzeit den 16. Tabellenplatz. Der Rückstand auf den 15. Platz, den Bayern Alzenau mit 23 Punkten hält, ist zwar gering, doch der Druck von unten bleibt bestehen. Der TSV Schott Mainz lauert mit 19 Punkten auf Rang 17, während der Bahlinger SC mit 18 Punkten das Tabellenschlusslicht bildet.

Blick nach vorne auf das Derby in Degerloch

Lange Zeit zum Verschnaufen bleibt der TSG Balingen nicht, denn der Spielplan sieht bereits für den kommenden Dienstag die nächste große Herausforderung vor. Am 21.04.2026 um 19 Uhr gastiert die Mannschaft bei den Stuttgarter Kickers. Das Spiel im Gazi-Stadion in Degerloch ist für viele Akteure im Balinger Kader ein ganz besonderes Ereignis. „Wir freuen uns zeitgleich schon auf das Spiel am kommenden Dienstag bei den Stuttgarter Kickers, da wir natürlich viele Jungs haben, die Kickers-Vergangenheit haben und dementsprechend auch, dass das natürlich für einige doch eine besondere Partie ist“, erklärte Daniel Güney. Die Stuttgarter Kickers rangieren derzeit mit 42 Punkten auf dem elften Platz und werden für die TSG Balingen der nächste harte Prüfstein sein, bei dem die Mannschaft erneut alles investieren muss.