TSG Balingen: "Wir sind heiß darauf, den ersten Heimsieg zu landen"

Euphorie nach dem Sieg in Sandhausen

Der Auswärtserfolg am Hardtwald hat Spuren hinterlassen – im besten Sinne. Mit Pedro Almeida Morais (47.) und Ole Deininger (51.) trafen gleich zwei Balinger Spieler kurz nach der Pause und legten die Grundlage für den zweiten Saisonsieg. „Man hat von der ersten Minute an gemerkt, dass wir gewillt sind, in dem Spiel was zu holen“, hatte Daniel Güney bereits nach Abpfiff betont. Trotz des späten Anschlusstreffers von Jahn Herrmann (80.) verteidigte die TSG leidenschaftlich und nahm drei wichtige Punkte mit.

Die Bedeutung war groß: Mit sechs Zählern schob sich Balingen in der Tabelle auf Rang 15 – ein Punkt besser als der nächste Gegner Bayern Alzenau.

Fokus auf die eigene Stärke

Das kommende Heimspiel wird für die Balinger nicht weniger wichtig. Mit Bayern Alzenau reist ein direkter Konkurrent im Tabellenkeller an. Güney warnt: „Wir wissen auch um die Qualität von Bayern Alzenau als eine sehr giftige Mannschaft, die Zweikämpfe sehr hart führen kann. Das ist uns in den letzten Spielen aufgefallen, und darauf sind wir vorbereitet.“

Für Balingen bedeutet das: Kampf annehmen, eigene Stärken ausspielen und vor eigenem Publikum endlich die ersehnten Heimpunkte einfahren. „Wir freuen uns auf das nächste Heimspiel bei Top-Wetter und Top-Bedingungen“, sagt Güney mit Blick auf die Partie.

Die Tabellensituation im Blick

Die Tabelle unterstreicht, wie eng die Ausgangslage ist. Während der SGV Freiberg mit makellosen 21 Punkten an der Spitze thront, kämpfen die meisten Aufsteiger im Tabellenkeller ums Überleben. Balingen steht mit zwei Siegen aus sieben Spielen bei sechs Punkten (15. Platz), Bayern Alzenau mit einem Sieg und zwei Remis bei fünf Zählern (17. Platz). Der Abstand zu den sicheren Plätzen ist minimal – ein Erfolg am Samstag könnte die Balinger im dichten Tabellenmittelfeld wieder näher an die Konkurrenz bringen.

Bayern Alzenau als unbequemer Gegner

Bayern Alzenau hat in den ersten sieben Spielen ähnliche Probleme wie Balingen gehabt. Erst ein Sieg gelang, dazu zwei Unentschieden und bereits vier Niederlagen. Dennoch gilt der Gegner als zweikampfstark und kampfeslustig. Die Defensive der Gäste wird Balingen alles abverlangen, zumal Alzenau ebenfalls dringend Punkte benötigt, um die Abstiegsränge zu verlassen.

Die Fans sollen den Unterschied machen

Ein wesentlicher Faktor wird am Samstag das heimische Publikum sein. In der Bizerba-Arena soll diese Energie nun mitgenommen werden. Für die Spieler ist klar: Der erste Heimsieg soll nicht nur sportlich ein Befreiungsschlag sein, sondern auch ein Dankeschön an die eigenen Fans.