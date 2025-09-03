TSG Balingen: "Wir sind äußerst bitter in die Partie gestartet"

Der Regionalligist TSG Balingen hat heute im Achtelfinale des WFV-Pokals eine bittere Niederlage hinnehmen müssen. Beim Verbandsligisten FC Holzhausen unterlag die Mannschaft von Trainer Murat Isik nach einem intensiven und nervenaufreibenden Spiel mit 2:3 im Elfmeterschießen. Trotz großer Moral und dem späten Ausgleich von Amney Moutassime reichte es am Ende nicht, um die Überraschung zu verhindern.

Das Spiel begann für die Balinger denkbar unglücklich. Bereits in der 10. Minute brachte Erind Zogu die Gastgeber mit 1:0 in Führung – begünstigt durch einen eigenen Fehler im Aufbauspiel der Balinger. Nur wenige Minuten später kam der nächste Rückschlag: Sascha Eisele sah in der 25. Minute die Rote Karte, was die ohnehin schwierige Aufgabe weiter erschwerte.

Co-Trainer Daniel Güney brachte die Stimmung nach dem Spiel auf den Punkt: „Wir sind äußerst bitter in die Partie gestartet, nach einem eigenen Fehler 0:1 in Rückstand geraten und auch dann eine rote Karte hat uns natürlich in unserem Spiel dann zurückgeworfen.“

Kampfgeist und Ausgleich in Unterzahl

Trotz der Unterzahl zeigte die TSG Balingen Moral. Die Mannschaft kämpfte sich ins Spiel zurück und erspielte sich in der zweiten Halbzeit mehr Kontrolle. In der 62. Minute belohnte sich das Team mit dem Ausgleich durch Amney Moutassime, der nach einem feinen Angriff überlegt einschob.

In der Folge entwickelte sich eine hart umkämpfte Partie. Holzhausen verteidigte leidenschaftlich, Balingen drückte, konnte aber keine weiteren Treffer erzielen. So ging es in die Verlängerung – und schließlich ins Elfmeterschießen.

Drama vom Punkt

Vom Punkt sollte das Glück nicht auf Seiten der Balinger liegen. Gleich vier Versuche konnte die Mannschaft nicht im Tor unterbringen. Oliver Grathwol und Tim Steinhilber trafen für Holzhausen und brachten dem Außenseiter den viel umjubelten Sieg.

„Nichtsdestotrotz war es kein gutes Spiel von unserer Mannschaft. Wir haben es nicht geschafft, so zu spielen, wie wir es von uns kennen und erhoffen, und haben es dann doch noch über den Ausgleich ins Elfmeterschießen geschafft“, sagte Güney und ergänzte: „Dann muss man in Summe auch sagen, dass es an dem Tag nicht reichen darf oder soll. Glückwunsch an den FC Holzhausen.“

Lehren aus dem Pokalabend

Für die TSG Balingen ist das Ausscheiden ein schmerzhafter Rückschlag, gerade weil der WFV-Pokal stets eine besondere Bedeutung hat. Trotzdem soll die Niederlage als Ansporn dienen, in der Liga die richtige Antwort zu geben. „Wir konzentrieren uns auf Samstag. Mit dem FSV Frankfurt kommt eine Mannschaft, die natürlich Tradition hat, die auch gut bestückt ist, und trotzdem wollen wir an die Leistungen des letzten Wochenendes in Freiberg anknüpfen, wo wir super gespielt haben. Und wenn wir das auf den Platz bekommen, dann sind wir überzeugt davon, dass wir auch wieder punkten werden“, so Güney.

Fokus auf die Liga

Nach dem Pokal-Aus richtet sich der Blick nun vollständig auf die Regionalliga Südwest. Dort steht am Samstag ein wichtiges Heimspiel gegen den FSV Frankfurt an. Die Gäste stehen nach fünf Spielen mit drei Siegen und zehn Punkten im oberen Tabellendrittel und reisen mit viel Selbstvertrauen an.

Für die Balinger, die mit drei Punkten aus fünf Spielen derzeit auf Rang 18 stehen, ist die Partie von großer Bedeutung. Ein Erfolg gegen Frankfurt würde nicht nur dringend benötigte Punkte bringen, sondern auch neues Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben.