TSG Balingen: "Wir hoffen auf eine gute Generalprobe"

Die TSG Balingen will nach der 1:2-Niederlage in Pforzheim am Freitagabend gegen den SV Fellbach eine Reaktion zeigen. Im Heimspiel des 29. Spieltags der Oberliga Baden-Württemberg zählt für das Team von Trainer Murat Isik jeder Punkt im Kampf um Platz zwei.

Güney: „Wieder so präsentieren wie im Hinspiel“

Co-Trainer Daniel Güney blickt dennoch zuversichtlich auf das Heimspiel am Freitagabend gegen den SV Fellbach: „Wir wussten natürlich, dass das Hinspiel eine sehr ordentliche Leistung von uns war. Auch in Unterzahl konnten wir alles abrufen und haben uns in so einer Art Flow gespielt. Und das ist auch das, was wir uns so ein Stück weit für das Heimspiel jetzt am Freitag wünschen, dass wir uns wieder so präsentieren können.“

Im Hinspiel hatte die TSG einen klaren 7:0-Auswärtssieg gefeiert – trotz einer Roten Karte gegen Marko Pilic in der ersten Halbzeit.

Fast kompletter Kader, Schmidt fehlt

Personell kann Balingen nahezu aus dem Vollen schöpfen. „Bis auf Ferdinand Schmidt haben wir eigentlich alle Spieler wieder zur Verfügung“, erklärt Güney. Zwar seien noch einige Spieler mit Trainingsrückstand dabei, doch die Voraussetzungen für eine starke Leistung sind gegeben.

Fellbach spielt trotz Tabellenlage mutig

Der SV Fellbach belegt aktuell mit 27 Punkten Rang 15 in der Tabelle. Trotz der schwierigen Ausgangsposition sieht Güney den Gegner als ernst zu nehmende Aufgabe: „Gegen einen Gegner, der ja auch trotzdem Fußball spielt und sich immer wieder versucht und nicht aufgibt, trotz der eventuell auch schwierigeren Tabellenposition. Und das muss man ihnen wirklich zugutehalten.“

Generalprobe für den Pokal

Nur vier Tage nach dem Ligaspiel steht für die TSG Balingen das nächste wichtige Pflichtspiel an – das Halbfinale im WFV-Pokal am Dienstag zu Hause gegen den Regionalligisten SGV Freiberg. Das Duell mit Fellbach kommt daher zur rechten Zeit. „Wir hoffen auf so eine gute Generalprobe“, sagt Güney. Ziel ist es, Rhythmus und Selbstvertrauen zurückzugewinnen.

Mit einem Sieg will Balingen nicht nur die Heimfans versöhnen, sondern auch die starke Position in der Tabelle festigen. Aktuell liegt das Team mit 66 Punkten auf Platz zwei – zwölf Zähler vor dem VfR Mannheim.