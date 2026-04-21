TSG Balingen: "Wir hatten heute nicht den Mut"

Es war eine Bühne, die für große Fußballgeschichten bereitet war: 3280 Zuschauer, eine elektrisierende Kulisse und das gleißende Flutlicht über der Waldau. Doch für die TSG Balingen entwickelte sich das Gastspiel bei den Stuttgarter Kickers in der Regionalliga Südwest zu einer schmerzhaften Lehrstunde. Von Beginn an spürte man die Last der Tabellensituation auf den Schultern der Gäste. Trainer Murat Isik schickte eine Formation auf das Feld, die zwar gewillt war, dem Traditionsverein Paroli zu bieten, jedoch frühzeitig an ihre Grenzen stieß. Am Ende stand ein 1:4 auf der Anzeigetafel, ein Ergebnis, das den Abstand zum rettenden Ufer weiter zementiert und die emotionale Belastung im Abstiegskampf spürbar erhöht.

Ein früher Doppelschlag bricht den Widerstand

Der Start in die Partie verlief für die Balinger denkbar unglücklich. Es fehlte jene Unbekümmertheit, die man in den vergangenen Wochen phasenweise noch aufblitzen sah. Co-Trainer Daniel Güney analysierte gegenüber FuPa die Anfangsphase nach dem Abpfiff kritisch: „In Summe eine verdiente Niederlage. Wir hatten heute nicht den Mut, so zu spielen, wie wir es von uns gewohnt sind. Und wir sind dementsprechend auch nicht gut ins Spiel gekommen.“

Die Quittung folgte prompt. In der 12. Minute erzielte Flamur Berisha das 1:0 für die Stuttgarter Kickers. Nur 60 Sekunden später war es David Tomic (13.), der auf 2:0 erhöhte. „Das Ergebnis war, dass wir 0:1 zurückgelegen sind. Und wie es bereits so oft in der Saison war, mit einem Doppelschlag gleich 0:2 hinten lagen. Dann ist es natürlich schwer“, beschrieb Güney die missliche Lage.

Vergebene Großchancen und die Suche nach dem Anschluss

Dabei war die Möglichkeit zur Wende durchaus vorhanden. Die TSG suchte nach dem Schock des Doppelschlags nach einer Antwort. Ein kapitaler Fehlpass von Dornenbusch bot die Riesenchance zum Anschlusstreffer. Daniel Güney erinnerte sich wehmütig an diesen Moment: „Wir hatten mit Pedro Morais eine hundertprozentige Torchance aufs leere Tor, nach einem Fehlpass von Dornebusch. Und wir müssen dann noch ehrlich sagen, wenn wir die machen, kann nochmal Spannung aufkommen.“ Doch der Ball fand nicht den Weg ins Netz, und die TSG musste mit dem Rückstand in die Kabine gehen.

Kurswechsel durch kräftiges Durchwechseln zur Pause

In der Halbzeitpause reagierte Murat Isik. Ein personeller Rundumschlag sollte die Wende bringen. Ole Deininger blieb in der Kabine, für ihn kam David Girmann (46.) in die Partie. Ebenso ersetzte Enrique Katsianas-Sanchez den glücklosen Pedro Almeida Morais. Es gab weitere Wechsel: Simun Birkic kam für Jonas Brändle (46.) und Matthias Schmitz ersetzte Simon Klostermann. Daniel Güney erklärte die Maßnahme: „Daraufhin haben wir dann in der Halbzeit kräftig durchgewechselt und sind in der zweiten Hälfte stabiler gestanden.“ Die Umstellungen zeigten Wirkung, die TSG agierte kompakter, auch wenn Flamur Berisha in der 56. Minute mit dem 3:0 für die Vorentscheidung sorgte.

Simun Birkic weckt kurzzeitig Hoffnungen

Trotz des deutlichen Rückstands bewiesen die Balinger Moral. In der 65. Minute belohnte Simun Birkic die Bemühungen mit dem Treffer zum 3:1. Es keimte noch einmal ein Funken Hoffnung auf, und das Trainerteam brachte in der 74. Minute mit Zeki Görkem Koca für Marko Pilic eine weitere offensive Option. Doch die Stuttgarter Kickers kontrollierten das Geschehen weitgehend souverän. „Nichtsdestotrotz ist uns außer dem Anschlusstreffer nicht mehr viel gelungen. Und wir müssen uns so den Kickers geschlagen geben“, bilanzierte Güney.

Den Schlusspunkt setzte erneut David Tomic, der in der 89. Minute zum 4:1-Endstand traf und die bittere Auswärtsniederlage besiegelte. Die Zahlen nach den heutigen Partien des 30. Spieltags sind für die TSG Balingen alarmierend. Mit 21 Punkten belegt man weiterhin den 16. Tabellenplatz.

Fokus auf das nächste schwere Auswärtsspiel in Hessen

Viel Zeit zum Wundenlecken bleibt der Isik-Elf nicht. Bereits am Samstag, 25.04.2026, steht um 14 Uhr die nächste Auswärtsreise an. Dann gastiert die TSG beim KSV Hessen Kassel. Trotz der Niederlage in Stuttgart blickt Daniel Güney optimistisch auf die kommende Aufgabe: „Wir freuen uns, wie auch in der Hinrunde gegen Kassel zu spielen, weil wir überzeugt sind, dass wir dort auch wieder gut im Ballbesitz sein können. Dass wir gut im Spielaufbau sein können. Und dementsprechend wollen wir uns dann dort gut präsentieren.“ Die TSG Balingen hofft, dort den Mut wiederzufinden, den sie auf der Waldau vermissen ließ, um die „theoretischen Restchancen“ auf den Klassenerhalt am Leben zu erhalten.