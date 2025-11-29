TSG Balingen: "Wir hätten uns sogar selber auch belohnen können"

Ein wichtiger Abend für die eigene Identität

Die TSG Balingen hatte nach den klaren Niederlagen zuvor eine Antwort gesucht – und sie in Steinbach gefunden. Vor 739 Zuschauern stemmt sich die Mannschaft von Trainer Murat Isik gegen die hohe individuelle Qualität des Gegners.

Eine personell gebeutelte TSG zeigt Stabilität

Die Ausgangslage war alles andere als einfach. Mehrere Ausfälle in der Innenverteidigung stellten das Trainerteam vor große Herausforderungen. Doch die Mannschaft reagierte reif und mit großer taktischer Disziplin. Der TSV Steinbach Haiger fand kaum gefährliche Räume.

Steinbach findet keine Lösungen – Balingen verteidigt leidenschaftlich

Steinbach bleibt zwar überlegen im Ballbesitz, doch zwingende Aktionen gelingen dem Favoriten nicht. In der Offensive zeigt die TSG immer wieder mutige Umschaltmomente. Zwar fällt kein Treffer, doch die Mannschaft ist nah dran – und hätte sich, wie Co-Trainer Daniel Güney betont: „Wir hätten uns sogar selber auch belohnen können“.

Daniel Güney lobt: „Brutale Energieleistung“

Nach dem Schlusspfiff findet Daniel Güney klare Worte voller Anerkennung für sein Team. „Nach den letzten Ergebnissen war das eine brutale Energieleistung der Mannschaft“, sagt der Co-Trainer und betont damit, wie wichtig dieser Punkt nach zuletzt schwierigen Wochen ist.

Besonders die defensive Geschlossenheit hebt er hervor: „Wir haben über das komplette Spiel hinweg kaum Torchancen zugelassen“. Trotz der personellen Engpässe und der hohen Qualität des Gegners überzeugt die TSG mit einem starken Auswärtsauftritt. Güney betont aber auch, dass sogar der Sieg möglich gewesen wäre.

Am Ende aber überwiegt klar die Zufriedenheit: „Wir sind aber sehr zufrieden mit dem Punktgewinn auswärts“. Dieser Zähler ist Balsam für das Selbstvertrauen.

Ein Punkt, der sportlich und emotional wertvoll ist

Die Tabelle zeigt, wie wichtig jedes Ergebnis im Abstiegskampf ist. Mit nun 16 Punkten steht die TSG auf Rang 15, drei Punkte vor Bayern Alzenau (13) und fünf Punkte vor Bahlingen (11). Auch wenn das Remis die Lage nicht schlagartig verändert, steht die Mannschaft damit weiterhin in Schlagdistanz zu den Teams davor.

Gleichzeitig hat die TSG ein Ausrufezeichen gesetzt: Sie kann auch gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte bestehen.

Jetzt geht es mit Rückenwind in die letzte Aufgabe vor der Winterpause

Nach dem 0:0 will die TSG Balingen die neu gewonnene Stabilität ins letzte Spiel des Jahres tragen. Am Samstag, 6. Dezember, kommt die SG Barockstadt Fulda Lehnerz nach Balingen.

Daniel Güney macht klar, wie wichtig das Gefühl aus Steinbach dafür ist: „Wir wollen damit ins nächste Spiel gegen Fulda rein starten mit dem Gefühl, das für uns natürlich von hoher Bedeutung ist“.

Die Aufgabe ist anspruchsvoll, denn auch Fulda steht mit 20 Punkten vor der TSG. Doch mit der Leidenschaft aus Steinbach, der defensiven Ordnung und dem gestärkten Teamgeist ist klar: Die TSG Balingen wird alles hineinwerfen.