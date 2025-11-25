TSG Balingen: "Wir haben zu viele Fehler gemacht"







Schmerzhafter Abend in der Bizerba-Arena

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: 0:4 gegen die SG Sonnenhof Großaspach, 22:47 Tore und 15 Punkte nach 18 Spielen, Platz 15 in der Regionalliga Südwest. Vor 418 Zuschauern in Balingen erwischt die TSG einen Abend, der die ohnehin schwierige Lage im Tabellenkeller noch einmal schonungslos offenlegt.

Daniel Güney gratuliert – und spricht von zu vielen Fehlern

Nach der Partie findet Co-Trainer Daniel Güney eine Mischung aus Anerkennung für den Gegner und schonungsloser Selbstanalyse. „Erstmal natürlich Glückwunsch nach Aspach. Auch das inzwischen fünfte Aufeinandertreffen der letzten zwei Jahre geht an die Jungs aus Aspach“, sagt er. Damit erinnert er daran, dass die TSG Balingen in den direkten Duellen zuletzt regelmäßig das Nachsehen hatte. Güney betont zugleich die Berechtigung des Ergebnisses: „Und auch verdient. Nicht, dass wir das schlecht gemacht haben, aber wir haben zu viele Fehler gemacht. Und die hat Aspach, wie sie eben auch sind, gnadenlos bestraft.“

Gerade diese „zu viele Fehler“ sind für ihn der Kern der Niederlage. „Und von daher geht dann auch der Sieg in Ordnung“, fasst Daniel Güney zusammen. Die TSG hat sich bemüht, wurde aber in den entscheidenden Momenten von einem kaltschnäuzigen und stabilen Spitzenteam bestraft.

Zwei Nadelstiche bringen die TSG früh ins Hintertreffen

Im ersten Durchgang zeigt sich, wie effizient eine Spitzenmannschaft in dieser Liga auftreten kann. In der 29. Minute ist es Michael Kleinschrodt, der die Gäste mit 0:1 in Führung bringt. Nur sieben Minuten später erhöht Luca Damiano Molinari auf 0:2 (36.). Für die TSG bedeutet dieser Doppelschlag einen frühen, schweren Rückstand, dem die Mannschaft im weiteren Verlauf hinterherlaufen muss.

Gelb-Rot gegen Matthias Schmitz als weiterer Rückschlag

In der zweiten Halbzeit versucht die TSG Balingen, sich gegen die drohende Niederlage zu stemmen. Doch in der 63. Minute folgt die nächste bittere Szene: Matthias Schmitz sieht Gelb-Rot und muss den Platz verlassen. In Unterzahl wird die Aufgabe gegen eine ohnehin starke SG Sonnenhof Großaspach noch schwerer.

Kleinschrodt und Eisele sorgen für den klaren Endstand

Die Gäste aus Großaspach bleiben auch nach der Pause gnadenlos effektiv. In der 71. Minute erhöht erneut Michael Kleinschrodt auf 0:3. Nur vier Minuten später stellt Fabian Eisele mit dem 0:4 (75.) die endgültigen Weichen auf einen klaren Auswärtserfolg. Trainer Pascal Reinhardt kann sich darauf verlassen, dass seine Mannschaft die Fehler der TSG eiskalt nutzt. Für die TSG bleibt am Ende nur die Erkenntnis, dass an diesem Abend zu viele entscheidende Situationen zugunsten der SG Sonnenhof Großaspach ausgegangen sind.

Großaspach etabliert sich, Balingen kämpft im Keller

Ein Blick in die Tabelle verdeutlicht die unterschiedlichen Welten, in denen beide Klubs derzeit unterwegs sind. Die SG Sonnenhof Großaspach steht nach 18 Spielen mit 9 Siegen, 7 Unentschieden, 2 Niederlagen und 51:28 Toren nun wieder auf Rang 2 der Regionalliga Südwest und ist hinter dem Tabellenführer SGV Freiberg (10-5-3, 39:17, 35 Punkte) voll im Aufstiegsrennen.

Die TSG Balingen hingegen rangiert mit 4 Siegen, 3 Unentschieden und 11 Niederlagen bei 22:47 Toren und 15 Punkten auf Platz 15. Hinter der TSG lauern Bayern Alzenau und der Bahlinger SC mit jeweils 10 Punkten sowie der TSV Schott Mainz mit 9 Zählern. Die Situation ist klar: Jeder Punkt zählt, jeder Fehler kann schwer wiegen. Das 0:4 gegen Großaspach ist daher nicht nur ein sportlicher Rückschlag, sondern auch ein Warnsignal im Hinblick auf den weiteren Saisonverlauf.

Blick nach vorne: „Nächste Chance“ in Steinbach

Trotz der klaren Niederlage richtet Daniel Güney den Blick nach vorne. „Für uns muss klar sein, es gibt in jedem Spiel drei Punkte zu holen. Und da haben wir dann am Samstag gleich die nächste Chance mit der Auswärtsfahrt nach Steinbach“, erklärt er. Gemeint ist das kommende Auswärtsspiel beim TSV Steinbach Haiger am 19. Spieltag.

Auch wenn der Gegner zu den Topteams der Liga gehört, bleibt die Herangehensweise der TSG unverändert. „Auch wenn es eine Mannschaft ist, die sich oben in der Tabelle ansiedelt, bringt es nichts, etwas anders zu machen. Wir gehen mit der Einstellung ins Spiel, dort drei Punkte zu holen“, betont Daniel Güney. Die TSG will ihrer Linie treu bleiben, ihre Spielidee beibehalten und aus den Fehlern gegen Großaspach die richtigen Schlüsse ziehen.

Einstellung, Leidenschaft, Verteidigung als Marschroute

Bei aller Enttäuschung über das 0:4 legt Daniel Güney den Fokus klar auf die Grundtugenden, die seine Mannschaft im nächsten Spiel auszeichnen sollen. „Und wichtig ist, dass wir eine gute Einstellung an den Tag legen, dass wir leidenschaftlich verteidigen“, sagt er. Genau das hat der TSG gegen die SG Sonnenhof Großaspach in den entscheidenden Szenen gefehlt.

Für das Spiel beim TSV Steinbach Haiger ist daher die Marschroute klar: Die Fehlerquote muss runter, die Zweikämpfe müssen mit der letzten Entschlossenheit geführt werden, und die Defensive muss stabiler auftreten. „Und dann sind wir der Überzeugung, dass es uns gelingt, Steinbach so schwer wie möglich zu machen und eben auch bestenfalls zu punkten“, unterstreicht Daniel Güney. Die Worte zeigen, dass die Mannschaft trotz Rückschlägen an sich glaubt.

Erinnerung an das Hinspiel gegen Steinbach

Die Aufgabe in Steinbach wird alles andere als einfach. Schon das Hinspiel in Balingen hatte gezeigt, wie stark der TSV Steinbach Haiger auftreten kann. Damals verlor die TSG Balingen mit 0:3. Vor 550 Zuschauern trafen Jonas Singer in der 36. Minute zum 0:1, Serkan Firat in der 58. Minute zum 0:2 und Ole Käuper in der 74. Minute per Foulelfmeter zum 0:3.

Auch dort hatte die TSG Balingen eine große Chance, das Spiel in eine andere Richtung zu lenken: Sascha Eisele scheiterte in der 64. Minute mit einem Foulelfmeter an Torwart Jesper Heim.