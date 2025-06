TSG Balingen: "Wir haben verdient 2:0 gewonnen"

Start mit leichten Wacklern, dann die Kontrolle

Die TSG Balingen startete mit einem leicht veränderten Aufgebot in die Partie. Nach anfänglichen Unsicherheiten überließ Balingen dem Gegner aus Zuzenhausen einige Räume, was laut Co-Trainer Daniel Güney auch „ein, zwei Ballverluste“ zur Folge hatte, „die zu Chancen des Gegners geführt haben“.

Doch die Mannschaft fing sich schnell – und übernahm ab Mitte der ersten Hälfte zunehmend die Kontrolle über das Geschehen. Den Lohn holte sich Amney Moutassime in der 31. Minute, als er zum 1:0 traf. Es war der Dosenöffner in einer Partie, die Balingen in der Folge dominierte.

Enrique Katsianas-Sanchez trifft direkt nach der Pause

Nach der Pause nahm das Trainerteam gleich drei Wechsel vor, brachte Enrique Katsianas-Sanchez, Ferdinand Schmidt und Ole Deininger. Ein Wechsel, der sich prompt auszahlte: Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Enrique Katsianas-Sanchez auf 2:0 (48.). Mit diesem Treffer war der Widerstand des FC Zuzenhausen weitgehend gebrochen. Balingen spielte die Partie in der Folge konzentriert zu Ende.

Verdienter Sieg zum Abschluss einer starken Saison

„Wir konnten dann im Verlauf des Spiels die Dominanz zu uns holen“, fasste Daniel Güney zusammen. Die 2:0-Führung war hochverdient, Balingen überzeugte nicht nur spielerisch, sondern auch in Sachen Spielkontrolle und Defensivarbeit. Das Spiel diente zugleich als eine Art Generalprobe für die Aufstiegsspiel – und gab dem Team das gute Gefühl eines souveränen Heimauftritts mit auf den Weg.

Mit dem 24. Saisonsieg und nun 76 Punkten festigte die TSG Balingen den zweiten Tabellenplatz hinter dem souveränen Meister SG Sonnenhof Großaspach, der mit 95 Zählern die Oberliga dominierte. Der Vorsprung auf Verfolger VfR Mannheim beträgt komfortable neun Punkte.

Vorfreude auf das Duell im Fritz-Walter-Stadion

Nun richtet sich der volle Fokus der TSG Balingen auf die Aufstiegsspiele zur Regionalliga Südwest. Der Gegner im ersten Aufeinandertreffen am Dienstag, den 3. Juni, ist kein Geringerer als die U21 des 1. FC Kaiserslautern – gespielt wird auf dem traditionsreichen Betzenberg.

Es ist ein Highlight nach einer intensiven Saison, in der die Balinger sportlich wie mental überzeugt haben. Die Aufstiegsrunde ist nun der letzte Schritt zurück in die Regionalliga – und dafür hat sich die Mannschaft am letzten Spieltag noch einmal das nötige Selbstvertrauen geholt.

Abschluss mit Zuversicht – und klarer Zielsetzung

Die TSG Balingen beendet die Oberliga-Saison 2024/2025 als Vizemeister – mit 78 erzielten Toren, nur 44 Gegentreffern und einer Bilanz von 24 Siegen, vier Unentschieden und sechs Niederlagen. Gegen den FC Zuzenhausen, der als Tabellensechzehnter die Liga verlassen muss, zeigte die Mannschaft noch einmal ihre Qualität.

„Wir haben verdient 2:0 gewonnen“, so das Fazit von Co-Trainer Daniel Güney. Für Balingen war es nicht nur ein erfolgreicher Abschluss, sondern auch der passende Übergang in die entscheidende Phase der Spielzeit. Die Aufstiegsrunde wartet – und die TSG ist bereit.