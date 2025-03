TSG Balingen: „Wir haben unser Wunschergebnis eingefahren“

Balingen gewinnt wichtige Zweikämpfe

Schon vor der Partie war klar, dass gegen Normannia Gmünd vor allem die physischen Duelle entscheidend sein würden. „Das Spiel ist so eingetreten, wie wir es vorhergesagt haben, gegen eine Mannschaft, in der es vor allem darauf ankommt, Zweikämpfe zu führen, Zweikämpfe zu gewinnen. Und das haben wir heute geschafft,“ resümierte Co-Trainer Daniel Güney nach dem Spiel. Balingen stellte sich gut auf die aggressive Spielweise der Gastgeber ein und ließ sich nicht aus dem Konzept bringen.

Verdiente Führung durch Foulelfmeter

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase ging die TSG Balingen in der 24. Minute in Führung. Pedro Almeida Morais verwandelte einen Elfmeter. Damit belohnte sich die TSG für ihre gute Anfangsphase. „Wir hatten viele gute Momente, in denen wir uns gute Chancen kreiert haben, in denen wir hinten nicht viel bis nichts anbrennen haben lassen,“ sagt Güney über die Leistung seines Teams in der ersten Halbzeit.

Frühe Entscheidung verpasst

Trotz mehrerer guter Möglichkeiten gelang es Balingen nicht, den Spielstand frühzeitig auszubauen. „Wir hätten für unseren Geschmack durch die vielen Torchancen vielleicht etwas früher schon den Deckel drauf machen können,“ erklärte Güney. So blieb es beim knappen Vorsprung, wodurch Gmünd weiterhin auf den Ausgleich hoffen konnte.

Eigentor besiegelt den Auswärtssieg

Erst kurz vor Schluss fiel die Entscheidung zugunsten der TSG. In der 87. Minute unterlief Gmünds Marvin Gnaase ein Eigentor, das den 2:0-Endstand besiegelte. Damit war der zweite Sieg im zweiten Spiel des neuen Jahres der Balinger perfekt.

Erneut ohne Gegentor

Besonders zufrieden zeigte sich Balingen mit der defensiven Stabilität. „Wir können zufrieden sein, auch im zweiten Spiel im neuen Jahr zu Null gespielt zu haben,“ betont Güney. Die Mannschaft habe genau das umgesetzt, was man sich vorgenommen hatte. „Wir haben unser Wunschergebnis eingefahren – zu Null zu spielen, ein gutes Ergebnis zu erzielen und drei Punkte mitzunehmen.“

Balingen festigt Platz zwei in der Tabelle

Mit dem Sieg baut Balingen sein Punktekonto auf 53 Zähler aus und bleibt erster Verfolger von Spitzenreiter SG Sonnenhof Großaspach. Der Vorsprung auf den Drittplatzierten VfR Mannheim beträgt acht Punkte.

Nächstes Heimspiel gegen Essingen

Am kommenden Samstag empfängt die TSG Balingen den TSV Essingen. Nach zwei erfolgreichen Spielen will das Team den positiven Trend fortsetzen und den dritten Sieg im neuen Jahr einfahren.