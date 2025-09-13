TSG Balingen: "Wir haben uns sehr dafür belohnt"

Mutiger Beginn und frühe Stabilität

Von der ersten Minute an war zu spüren, dass die TSG Balingen mit einer klaren Botschaft angereist war: Nicht nur bestehen, sondern das Spiel selbst aktiv gestalten. „Man hat von der ersten Minute an gemerkt, dass wir gewillt sind, in dem Spiel was zu holen. Wir waren von Anfang an klar die bessere Mannschaft“, sagte Co-Trainer Daniel Güney nach der Partie.

Trotz der Qualität des Gegners ließ sich Balingen nicht einschüchtern, sondern setzte auf frühes Pressing und konsequente Zweikampfführung. Auch nach einem personellen Rückschlag – der verletzungsbedingte Wechsel von Luca Battista in der 27. Minute – hielt das Team die Struktur aufrecht und erarbeitete sich eigene Chancen.

Doppelschlag nach der Pause

Der Lohn für diesen Aufwand kam direkt nach Wiederbeginn. In der 47. Minute traf Pedro Almeida Morais zur Führung, nur vier Minuten später erhöhte Ole Deininger auf 2:0. Innerhalb kürzester Zeit belohnte sich die TSG für ihren mutigen Auftritt. „Wir haben weiter gepresst, weiter dominant gespielt und waren auch weiterhin die bessere Mannschaft. Und wir kommen natürlich dann hervorragend mit dem Doppelschlag aus der Pause und haben uns da sehr dafür belohnt“, beschrieb Güney die entscheidende Phase.

Sandhausen wirkte von diesem Schock sichtlich getroffen, brauchte lange, um wieder Struktur ins Spiel zu bringen. Balingen dagegen nutzte die eigenen Ballgewinne clever aus und setzte mit schnellem Umschaltspiel immer wieder Nadelstiche.

Sandhausen verkürzt, Balingen hält stand

In der 80. Minute kam der SV Sandhausen durch Jahn Herrmann zwar noch zum Anschlusstreffer, doch die Defensive der Gäste hielt dem Druck stand. Mit viel Einsatz und taktischer Disziplin verteidigte die TSG Balingen den Vorsprung bis zum Schlusspfiff.

Für Güney war das ein weiterer Beweis für die geschlossene Teamleistung: „Wir haben uns sehr dafür belohnt, für unseren Aufwand, den wir betrieben haben, und wir konnten dann das Ganze bis zum Ende des Spiels dieses Mal auf unsere Seite münzen.“

Belohnung für harte Arbeit

Dieser Sieg war mehr als nur drei Punkte – er war ein Signal, dass Balingen auch gegen etablierte Gegner in der Regionalliga bestehen kann. „Wir nehmen heute den verdienten Lohn für die große Arbeit, mit der wir sowohl im Trainerteam als auch im Team in allen Bereichen des Vereins täglich leisten“, betonte Güney und sprach damit die enorme Trainingsarbeit und den Zusammenhalt an, der die TSG derzeit prägt.

Die Tabelle zeigt die Bedeutung des Erfolgs: Mit sechs Punkten rangiert Balingen auf Platz 15.

Blick richtet sich auf Bayern Alzenau

Nach dem Kraftakt in Sandhausen bleibt keine Zeit zum Durchatmen. Am kommenden Samstag wartet das Heimspiel gegen Bayern Alzenau, ein direkter Konkurrent im Tabellenkeller. Für Güney ist klar: „Gleichzeitig wollen wir natürlich auch schon den Blick auf Bayern Alzenau richten und wollen dort mit dem Schwung des Sieges aus der Woche auch zu Hause die ersten Heimpunkte holen.“

Die Euphorie des Auswärtssieges soll als Antrieb dienen, endlich auch vor eigenem Publikum den Bock umzustoßen. Gerade gegen einen Mitaufsteiger gilt es, die erkämpfte Energie in Punkte zu verwandeln.

Ein Sieg mit Signalwirkung

Der 2:1-Erfolg in Sandhausen war ein Meilenstein auf dem Weg, in der Regionalliga Fuß zu fassen. Balingen zeigte, dass Einsatz, Mut und Zusammenhalt auch gegen klangvolle Namen zum Erfolg führen können. Mit dem Rückenwind dieses Spiels kann die TSG nun selbstbewusst ins nächste Duell gehen – in dem das Ziel klar formuliert ist: ein Heimsieg.