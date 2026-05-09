TSG Balingen: "Wir haben noch mal Charakter gezeigt"

Die Vorzeichen für diesen vorletzten Auftritt in der Regionalliga Südwest hätten kaum komplizierter sein können. Bereits die Anfahrt zum Auswärtsspiel beim TSV Schott Mainz gestaltete sich als nervliche Zerreißprobe für die TSG Balingen. Die Mannschaft von Trainer Murat Isik steckte im Stau fest, was zur Folge hatte, dass die Partie mit einer Verzögerung von rund 45 Minuten angepfiffen werden musste. Es war eine Situation, die den Rhythmus jeder Mannschaft stören kann, doch die Balinger ließen sich von den widrigen Umständen nicht aus der Ruhe bringen. Inmitten der Ungewissheit auf der Straße reifte offenbar jene Entschlossenheit, die später auf dem Platz den Ausschlag geben sollte.

Charaktertest auf verlorenem Posten

Sportlich war das Schicksal beider Vereine bereits vor dem Anpfiff besiegelt. Sowohl die TSG Balingen als auch der TSV Schott Mainz standen bereits als Absteiger fest und werden in der kommenden Saison in der Oberliga antreten müssen. Dennoch war von einer sommerlichen Freundschaftsspiel-Atmosphäre wenig zu spüren. Balingens Co-Trainer Daniel Güney hob gegenüber FuPa nach dem Schlusspfiff die Bedeutung dieser Leistung hervor: „Wir haben noch mal Charakter gezeigt und haben nicht nur den Tabellenplatz gut gemacht, sondern auch vor allem in der ersten Hälfte ein gutes Spiel gezeigt.“ Es ging für die TSG darum, sich würdevoll aus der Spielklasse zu verabschieden.

Ein Schlagabtausch in der ersten Halbzeit

Das Spiel begann furios und ohne langes Abtasten. Der frühe Schock folgte bereits in der 8. Minute, als Jacob Roden den Gastgeber mit 1:0 in Führung brachte. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Nur drei Minuten später, in der 11. Minute, markierte Amney Moutassime den Ausgleich zum 1:1. Die TSG blieb am Drücker und belohnte sich für eine starke erste Hälfte, als Tim Hannak in der 28. Minute die Partie drehte und zur 1:2-Halbzeitführung traf.

Der Mainzer Ausgleich und die schwindende Kontrolle

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild auf dem Platz. Die Souveränität des ersten Durchgangs ging den Balingern phasenweise verloren. „In der zweiten Hälfte ist das Spiel uns etwas aus den Händen geglitten“, analysierte Daniel Güney. Der TSV Schott Mainz drängte nun vehement auf den Ausgleich und profitierte von der nachlassenden Dominanz der Gäste. Die Konsequenz folgte in der 71. Minute, als Jan Christoph Just zum 2:2 für die Mainzer einnetzte. Daniel Güney gab offen zu: „Schott Mainz hat dann verdient auch den Ausgleich gemacht.“ In dieser Phase schien es, als müssten sich beide Teams mit einer Punkteteilung begnügen.

Der Lucky Punch durch Tim Hannak

Doch die TSG Balingen hatte an diesem Nachmittag noch eine letzte Antwort parat. Als die reguläre Spielzeit fast abgelaufen war, mobilisierte das Team von Murat Isik noch einmal alle Kräfte. In der 89. Minute war es erneut Tim Hannak, der mit seinem zweiten Tor des Tages den 2:3-Siegtreffer erzielte. Es war ein Moment purer Erleichterung nach einer langen und schwierigen Saison. „Wir hatten dann hinten raus noch den Lucky Punch mit dem 3:2. Das nehmen wir gerne so mit und freuen uns über einen Auswärtssieg“, erklärte Daniel Güney sichtlich zufrieden. Dieser späte Treffer war der Lohn für die ungebrochene Moral einer Mannschaft, die trotz des feststehenden Abstiegs nie aufgab.

Abschiedsvorstellung vor heimischer Kulisse

Mit dem Rückenwind dieses Sieges blickt die TSG Balingen nun auf das letzte Kapitel ihrer Regionalliga-Zugehörigkeit. Am kommenden Samstag, 16.05.2026, empfängt die Mannschaft um 14 Uhr den FC-Astoria Walldorf in der heimischen Bizerba-Arena. Es wird ein hochemotionaler Nachmittag werden, wenn sich das Team vor den eigenen Zuschauern aus der Liga verabschiedet. Nach der Charakterleistung in Mainz möchte die Isik-Elf die Saison mit einem weiteren Erfolgserlebnis beenden, um den Grundstein für einen Neuanfang in der Oberliga zu legen. Der Sieg beim TSV Schott Mainz hat gezeigt, dass der Teamgeist intakt ist und die Mannschaft gewillt ist, bis zur letzten Sekunde für die Ehre des Vereins zu kämpfen.