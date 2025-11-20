TSG Balingen: "Wir haben natürlich Respekt"

Ein alter Bekannter kehrt zurück

Wenn die SG Sonnenhof Großaspach in Balingen antritt, ist das sportlich und persönlich ein besonderes Duell. „Mit der SG Sonnenhof Großaspach erwarten wir einen mehr oder weniger alten Bekannten aus den letzten Jahren“, sagt Co-Trainer Daniel Güney. Der Begriff „alter Bekannter“ trifft dabei nicht nur auf die bisherigen Duelle der beiden Vereine zu, sondern auch ganz konkret auf ihn persönlich: In der Saison 2023/2024 war Daniel Güney eine Zeit lang selbst Co-Trainer in Großaspach, bevor er zur TSG Balingen wechselte.

Die Verbindung zwischen den Klubs ist also eng – sportlich wie personell. Güney macht deutlich, dass die Rollen vor dem Rückrundenauftakt klar verteilt sind, aber er stellt ebenso klar, dass Balingen sich dieser Aufgabe stellen will: „Und da brauchen wir noch gar nicht groß rumreden.“

Deutliche Ergebnisse als Mahnung

Die jüngere Bilanz zwischen beiden Teams spricht klar für die Gäste. „Die Ergebnisse der letzten Spiele waren eine eindeutige Sprache gesprochen. Auch dieses Jahr der Auftakt in die Regionalligasaison“, erinnert Daniel Güney. Gemeint ist auch das Hinspiel der laufenden Saison: Am 1. Spieltag verlor die TSG Balingenbei der SG Sonnenhof Großaspach deutlich mit 1:6.

Damals lag Balingen bereits zur Pause 0:2 zurück, ehe Großaspach nach dem Seitenwechsel durch Treffer von Elias Rahn und Fabian Eisele weiter davonzog. Der zwischenzeitliche Ehrentreffer von Ole Deininger zum 1:4 änderte nichts daran, dass Großaspach das Spiel klar bestimmte und durch weitere Tore von Fabian Eisele und Volkan Celiktas am Ende einen deutlichen 6:1-Erfolg feiern konnte.

Diese Erinnerung ist präsent – und sie verstärkt den Anspruch der TSG, diesmal ein anderes Bild abzugeben.

Großaspach in Topform, Balingen unter Zugzwang

Die Tabelle bestätigt den Eindruck: Die SG Sonnenhof Großaspach spielt eine starke Runde. Mit 8 Siegen, 7 Unentschieden und nur 2 Niederlagen sowie einem Torverhältnis von 47:28 steht die Mannschaft nach 17 Spieltagen auf Platz zwei. Daniel Güney findet dafür klare Worte: „Wir haben natürlich Respekt und auch Glückwünsche für die Leistung von Großaspach, da sie eine super Runde spielen und die Hinrunde auf dem zweiten Platz beendet haben.“

Die TSG Balingen geht mit deutlich anderem Vorzeichen in das erste Rückrundenspiel. 4 Siege, 3 Unentschieden und 10 Niederlagen bei 22:43 Toren bedeuten Rang 15. Die Situation ist angespannt. Umso wichtiger ist jeder Punkt, besonders in Heimspielen.

Schwerer Rückschlag in Walldorf als Hintergrund

Dass die TSG Balingen vor dem Duell mit Großaspach gefordert ist, liegt auch am letzten Auftritt der Hinrunde. Beim FC-Astoria Walldorf setzte es eine klare 0:6-Niederlage. Die Gastgeber führten früh: Felix Kendel traf bereits in der sechsten Minute zum 1:0, Muhammed Yasin Batuhan Zor erhöhte in der 13. Minute auf 2:0. Noch vor der Pause stellte Marcel Carl per Foulelfmeter auf 3:0 (31.).

Nach der Halbzeit kam es für die TSG noch dicker: Jonas Brändle sah unmittelbar nach Wiederanpfiff in der 46. Minute die Rote Karte. In Überzahl nutzte Walldorf seine Chancen konsequent. Marcel Carl traf erneut zum 4:0 (67.), Iosif Maroudis legte das 5:0 nach (77.), ehe Baton Hajrizaj in der Nachspielzeit (90.+1) den 6:0-Endstand herstellte.

Die Partie zeigte, wie schmal der Grat für Balingen in dieser Liga ist: individuelle Fehler, Unterzahl und ein effizienter Gegner führten zu einem Ergebnis, das als Warnsignal in die Vorbereitung auf den Rückrundenstart hineinwirkte.

Selbstvertrauen aus der eigenen Entwicklung

Trotz aller Deutlichkeit der Resultate gegen Großaspach und Walldorf weigert sich die TSG, nur auf die negativen Zahlen zu blicken. Daniel Güney betont, dass die Mannschaft im Laufe der Saison Schritte gemacht hat: „Nichtsdestotrotz können wir von unserer Seite aus sagen, dass wir uns weiterentwickelt haben und wollen alles reinwerfen, um das auch im Ergebnis sichtbar zu machen.“

Die Botschaft ist klar: Für Balingen geht es am morgigen Freitag nicht nur um Punkte, sondern auch darum zu zeigen, dass die eigene Entwicklung trägt – gerade gegen Topteam der Liga. Die Mannschaft hat in mehreren Spielen bewiesen, dass sie in der Liga mithalten kann. Nun gilt es, diese Phasen über 90 Minuten zu stabilisieren.