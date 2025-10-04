TSG Balingen: "Wir haben immer daran geglaubt, dass etwas geht"

Starke erste Halbzeit der TSG

Von Beginn an übernahm die TSG Balingen die Kontrolle über das Spiel. Die Hausherren zeigten sich aggressiv in den Zweikämpfen, ballsicher im Aufbau und erspielten sich mehrere gute Chancen. „Wir haben in der ersten Hälfte wirklich eine Dominanz ausgestrahlt und hätten auch mit den Chancen, die wir hatten, das 1:0 verdient gehabt“, sagte Daniel Güney. Die Balinger verpassten es jedoch, ihre Überlegenheit in Tore umzumünzen. Offenbach hingegen kam nur selten gefährlich vor das Tor von Louis Potye.

Wetterumschwung verändert das Spiel

Nach dem Seitenwechsel setzte starker Regen ein, der dem Spiel eine andere Dynamik gab. Offenbach nutzte die veränderten Bedingungen, rückte aggressiver auf und störte den Balinger Spielaufbau. Das zuvor klare Bild auf dem Feld wurde zerfahrener. „In der zweiten Hälfte hat ein sehr heftiger Regen eingesetzt und Offenbach ist uns etwas höher angelaufen. Dadurch wurde das Spiel dann etwas zerfahrener“, erklärte Daniel Güney.

Strittiger Elfmeter bringt Offenbach in Führung

In der 67. Minute kam es dann zur umstrittensten Szene des Spiels. Nach einem Zweikampf im Balinger Strafraum entschied Schiedsrichter Nabil Benazza auf Elfmeter für Offenbach. Ron Berlinski trat an und verwandelte zum 0:1. „Es war eine sehr unglückliche Aktion, ein Elfmeter gegen uns, wo man sicher drüber streiten kann, ob das ein Elfmeter ist“, kommentierte Daniel Güney die Situation. Für die TSG war es ein bitterer Rückschlag, nachdem man zuvor viel investiert hatte.

Moralischer Ausgleich in letzter Sekunde

Doch die Balinger gaben sich nicht auf. Trainer Murat Isik brachte frische Kräfte, um noch einmal Druck aufzubauen. In der Schlussphase warfen die Gastgeber alles nach vorne. Die Belohnung folgte spät, aber eindrucksvoll: In der 90.+4 Minute traf Simon Klostermann zum 1:1 und sorgte für grenzenlosen Jubel auf den Rängen. „Wir belohnen uns dann mit dem Ausgleich von Simon Klostermann, für den es uns auch besonders freut, dass er mit dem Treffer uns zu einem Punktgewinn beitragen konnte“, so Daniel Güney.

Wichtiger Punkt im Tabellenkeller

Durch das Remis klettert die TSG Balingen auf elf Punkte und bleibt Tabellen-15. Die Moral und der späte Ausgleich geben der Mannschaft jedoch neues Selbstvertrauen. „Wir freuen uns jetzt schon auf die Vorbereitung bezüglich der kommenden Woche und wollen gegen Mainz II nachlegen“, blickte Daniel Güney nach vorne.

Der Blick auf das kommende Spiel

Am kommenden Samstag wartet mit FSV Mainz 05 II der nächste schwere Gegner. Die Bundesligareserve steht mit 20 Punkten auf Rang zwei und gehört zu den formstärksten Teams der Liga. Für Balingen ist es eine weitere Herausforderung, bei der die Mannschaft erneut über sich hinauswachsen muss. Nach der Moralprobe gegen Offenbach geht die TSG mit Rückenwind ins nächste Spiel.