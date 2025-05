TSG Balingen: "Wir haben eine sehr ordentliche Partie gespielt"

Auswärtsspiel unter neuen Vorzeichen

Drei Tage nach dem emotionalen 3:0-Halbfinalsieg im WFV-Pokal gegen Regionalligist SGV Freiberg stand für die TSG Balingen die Rückkehr in den Ligaalltag auf dem Programm. Der 30. Spieltag führte die Mannschaft von Trainer Murat Isik zum ambitionierten VfR Aalen – einem Gegner, der nicht nur sportlich Qualität mitbringt, sondern im Hinspiel auch einen deutlichen 4:1-Erfolg in Balingen feiern konnte.

Vor über 2000 Zuschauern entwickelte sich eine taktisch geprägte, umkämpfte Partie ohne Tore, aber mit viel Disziplin auf beiden Seiten.

Wechsel und Anpassungen

„Wir haben im Vergleich zum Pokalspiel gegen Freiberg auf der einen oder anderen Position gewechselt. Und das hat man dann auch gemerkt, dass wir ein bisschen gebraucht haben, um ins Spiel reinzufinden“, erklärt Co-Trainer Daniel Güney nach der Partie.

Defensive Stabilität als Basis

Die Anfangsphase war geprägt von intensiven Zweikämpfen und einer kompakten Grundordnung beider Teams. Aalen versuchte, wie im Hinspiel, früh Druck aufzubauen. Doch Balingen stand sicher. Auf der Gegenseite fehlte es der TSG anfangs an Tempo und Präzision im letzten Drittel.

Taktischer Schlagabtausch ohne Sieger

Beide Teams neutralisierten sich über weite Strecken. Das torlose Remis war letztlich ein logisches Resultat zweier gut organisierter Mannschaften. „Wir haben dann im Anschluss aber eine sehr ordentliche Partie gespielt und sind mit dem Punkt zufrieden“, fasste Daniel Güney das Spiel zusammen.

Tabellenplatz gefestigt, Serie hält

Durch das Unentschieden verteidigt die TSG Balingen mit nun 70 Punkten den zweiten Tabellenplatz in der Oberliga Baden-Württemberg. Der Abstand auf den VfR Mannheim beträgt komfortable 13 Zähler.

Kräfte sammeln, Heimspiel im Blick

Nach zwei intensiven Spielen innerhalb weniger Tage geht es für die TSG am Samstag, 10. Mai, gegen den FSV Hollenbach weiter. Im Heimspiel sollen drei Punkte her. Daniel Güney kündigt eine klare Zielsetzung an: „Wir wollen jetzt das freie Wochenende nutzen und dann in die nächste Woche zielstrebig rein starten und gegen Hollenbach im Heimspiel dann die drei Punkte klar machen.“

Fazit: Punktgewinn mit Perspektive

Die Stimmung im TSG-Team bleibt positiv. Die Mannschaft hat erneut Charakter gezeigt – mit diszipliniertem Auftreten, Geduld im Spielaufbau und der Bereitschaft, sich auf ein Duell auf Augenhöhe einzulassen. Das Remis gegen einen direkten Verfolger ist mehr als nur ein Zwischenschritt: Es ist ein weiterer Beweis dafür, dass Balingen in dieser Saison in allen Wettbewerben Stabilität und Reife gefunden hat.