TSG Balingen: "Wir haben den Schalter umlegen können"

Die TSG Balingen startete mit dem klaren Ziel in die Partie, auch im dritten Spiel binnen sieben Tagen als Sieger vom Platz zu gehen. Gegen einen sehr tief stehenden und kompakt verteidigenden Tabellenletzten aus Villingen taten sich die Hausherren jedoch zunächst schwer. „Wir haben uns von Beginn an gegen einen sehr kompakten Gegner versucht, das Spiel zurechtzulegen“, sagte Co-Trainer Daniel Güney im Anschluss.

Starke Reaktion nach der Pause

Nach einer durchwachsenen ersten Hälfte zeigte sich Balingen wie verwandelt. Bereits eine Minute nach Wiederanpfiff gelang Pedro Almeida Morais der Ausgleich (46.). Nur sieben Minuten später traf Matthias Schmitz zur 2:1-Führung (53.). Doch die Freude währte nur kurz: Yunus Kulu glich erneut aus (55.).

Pedro Almeida Morais entscheidet das Spiel

Trotz der personellen Unterzahl gab die TSG in der Schlussphase noch einmal alles. In der 89. Minute war es erneut Pedro Almeida Morais, der mit seinem zweiten Treffer an diesem Nachmittag für die Entscheidung sorgte. "In der zweiten Hälfte haben wir dann den Schalter umlegen können", so Güney.

Kraftakt wird belohnt – dritter Sieg in der englischen Woche

„Mit dem dritten Spiel in der Woche, vor allem in den letzten Minuten, das Spiel hinten raus entschieden: Das muss man uns auch zugute erhalten“, sagte Güney anerkennend. Die TSG zeigte in der Schlussphase, dass sie auch physisch und mental in der Lage ist, enge Spiele unter hoher Belastung für sich zu entscheiden.

Balingens starker Lauf setzt sich fort

Mit dem Sieg bleibt die TSG Balingen an Spitzenreiter SG Sonnenhof Großaspach dran, hat aber weiterhin elf Punkte Rückstand. Der Vorsprung auf den Tabellendritten VfR Mannheim beträgt nun 15 Zähler. Bei noch sieben verbleibenden Partien ein starkes Polster für das Team von Trainer Murat Isik.

Ausblick: Topspiel in Pforzheim

Schon am Donnerstag, 17. April, wartet die nächste schwere Aufgabe auf die TSG. Dann ist man zu Gast beim 1. CfR Pforzheim, der aktuell auf Rang sechs steht. Nach drei Siegen binnen acht Tagen ist klar: Die TSG reist mit breiter Brust an.