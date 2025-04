TSG Balingen: "Wir freuen uns auf ein echtes Highlight-Spiel"

Ein Spiegelbild von Intensität und Willen

Dass die TSG Balingen das Halbfinale erreicht hat, ist für Daniel Güney ein klarer Beleg für die Qualität und den Charakter der Mannschaft: „Ende April in dem Wettbewerb vertreten zu sein, bei dem man so ein Highlight-Spiel sich erarbeitet hat, das spricht einfach für die Jungs, für die Intensität, für den Willen der Mannschaft.“ Mit Einsatz und Geschlossenheit hatte sich Balingen bis unter die besten vier Teams im Pokal gekämpft – nun wartet eine der schwierigsten Aufgaben der Saison.

Starker Gegner mit bekannten Gesichtern

Mit dem SGV Freiberg kommt ein Hochkaräter nach Balingen. Der Tabellendritte der Regionalliga Südwest hat in dieser Saison bereits mehrfach seine Qualität unter Beweis gestellt. Die jüngsten Vergleiche belegen, wie schwer es für die TSG Balingen wird: Am 30. März 2024 unterlag Balingen im letzten Pflichtspiel beider Teams dem SGV Freiberg auswärts mit 0:4, das letzte Aufeinandertreffen im heimischen Stadion endete am 22. September 2023 mit einem spektakulären 4:4-Unentschieden.

Ein besonderes Detail: Für Balingens Offensivspieler Simon Klostermann wird das Halbfinale zu einem emotionalen Spiel. Bis zum Winter war er noch selbst beim SGV Freiberg aktiv. Nun trifft er auf seine ehemaligen Mitspieler – und will mit seiner neuen Mannschaft ins Finale einziehen.

Erfahrung aus direkten Duellen

Ein Blick auf die lange gemeinsame Geschichte der beiden Vereine zeigt ein abwechslungsreiches Bild. In der Regionalliga und zuvor in der Oberliga Baden-Württemberg gab es zahlreiche Aufeinandertreffen, viele davon hart umkämpft. Siege wie das 3:2 der TSG Balingen am 13. August 2022 oder der 3:1-Auswärtserfolg am 3. Dezember 2022 bleiben den Fans ebenso in Erinnerung wie die knappen Niederlagen.

Doch Statistiken zählen im Pokal nur wenig. Was zählt, ist die Tagesform, der Wille – und die Unterstützung der eigenen Anhänger.

Balingen setzt auf die eigene Stärke

Trotz der Stärke des Gegners geht die TSG Balingen selbstbewusst in das Halbfinale. Co-Trainer Daniel Güney betont: „Wir wissen, was wir können.“ Die Mannschaft vertraut auf ihre eigene Spielweise, auf den Kampfgeist und auf die Heimstärke, die sie in dieser Saison mehrfach bewiesen hat.

Vor heimischer Kulisse will die TSG Balingen die nächste Sensation schaffen und ins Finale des WFV-Pokals einziehen. Der Glaube daran ist fest verankert, das Vertrauen in die eigene Stärke gewachsen.

Ein Abend, der Geschichte schreiben kann

Die Voraussetzungen für einen großen Fußballabend sind gegeben. Beide Teams kennen sich gut, beide bringen Qualität und Leidenschaft auf den Platz. Für die TSG Balingen geht es nicht nur um einen Finaleinzug, sondern auch darum, eine ohnehin starke Saison mit einem weiteren Glanzpunkt zu krönen.

Das Trainerteam um Murat Isik und Daniel Güney bereitet die Mannschaft akribisch auf die Partie vor. Jetzt liegt es an den Spielern, die Trainingsarbeit auf den Platz zu bringen und den Traum vom Pokalfinale weiterleben zu lassen.

Fazit: Alles ist möglich

Die TSG Balingen geht mit großem Respekt, aber auch mit viel Selbstvertrauen in das Halbfinale gegen den SGV Freiberg. Die Vorfreude auf das Spiel ist greifbar – ebenso die Entschlossenheit, das große Ziel zu erreichen. „Wir freuen uns auf einen starken Gegner“, sagt Daniel Güney, „aber wir wissen, was wir können.“

Am morgigen Dienstagabend wird sich zeigen, ob die TSG Balingen das nächste Kapitel einer beeindruckenden Pokalgeschichte schreiben kann. Fest steht: Die Mannschaft hat sich dieses Highlight redlich verdient.