TSG Balingen: "Wir brauchen uns nichts vormachen"

Die aktuelle Lage bei der TSG Balingen in der Regionalliga Südwest erfordert eine ehrliche Bestandsaufnahme. Wenn die Mannschaft am Samstag, 18.04.2026, um 14 Uhr auf den FSV Mainz 05 II trifft, steht sie vor der Herausforderung, ein Muster zu durchbrechen, das sich wie ein roter Faden durch die Spielzeit zieht. Co-Trainer Daniel Güney findet gegenüber FuPa klare Worte für den Zustand des Teams: „Wir brauchen uns nichts vormachen. Wir hatten in den letzten Wochen wie immer ein Spiegelbild der Saison, in dem wir eigentlich eine gute Partie gespielt haben und leider vorne nicht die Tore gemacht haben aufgrund der zahlreichen Chancen und hinten zu einfach welche bekommen haben.“ Für den Aufsteiger geht es nun darum, diese Fehlerquellen abzustellen und die spielerische Qualität endlich in Ergebnisse umzumünzen.

Die schwere Last der Niederlage vom Bieberer Berg

Die jüngsten Ereignisse lasten schwer auf den Schultern der Spieler. Am vergangenen Spieltag erlebte die Mannschaft unter Trainer Murat Isik ein Debakel bei Kickers Offenbach. Vor 4763 Zuschauern unterlag man deutlich mit 0:5. Tore von Jelle Goselink, der dreifach traf, sowie Ron Berlinski und Jona Borsum besiegelten eine Niederlage, die in Balingen für tiefe Ernüchterung sorgte und die Defensive vor enorme Rätsel stellte.

Revanchegelüste nach dem verlorenen Hinspiel in Mainz

Auch die Erinnerungen an das erste Aufeinandertreffen mit dem Mainzer Nachwuchs sind getrübt. Das Hinspiel beim FSV Mainz 05 II verloren die Balinger vor 515 Zuschauern mit 0:2. Damals war es ein Akteur, der die Hoffnungen der TSG zunichtemachte: Fabio Moreno Y Fell erzielte in der 62. und 77. Minute die entscheidenden Treffer. Diese Niederlage schmerzt bis heute, da sie den Beginn einer schwierigen Phase markierte. Nun bietet sich im Rückspiel die Gelegenheit, die Scharte auszuwetzen und zu zeigen, dass man aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat. Die Mannschaft brennt darauf, gegen den Tabellenfünften zu beweisen, dass sie auf diesem Niveau mithalten kann, wenn die Konzentration über die volle Spielzeit gewahrt bleibt.

Der unbändige Wille zur positiven Selbstdarstellung

Trotz der prekären Tabellensituation – Balingen rangiert mit nur 20 Punkten auf dem 16. Platz – herrscht innerhalb des Teams kein Defätismus. Die Mannschaft ist gewillt, die verbleibenden Spiele mit einer positiven Einstellung anzugehen. Daniel Güney unterstreicht diesen Anspruch: „Und ja, so ehrlich muss man dann auch sein, wollen wir trotzdem in den nächsten Wochen noch alles daran setzen, uns positiv in der Liga zu präsentieren, die Spiele mitzunehmen, zu genießen und trotzdem auch unseren Fußball auf den Platz zu bekommen.“ Es ist dieser Wille zum spielerischen Genuss und zur Identität, der die TSG durch den Rest der Saison tragen soll.

Voller Kader als Hoffnungsschimmer für den Erfolg

Eine wichtige Nachricht für das Trainergespann um Murat Isik ist die aktuelle personelle Situation. In einer Phase, in der jeder Punkt zählt, kann die TSG aus dem Vollen schöpfen, was den Konkurrenzkampf belebt und taktische Flexibilität ermöglicht. „Und dass wir das auch erfolgreich machen können, haben wir ja schon oft genug bewiesen und wollen dementsprechend dieses Mal wieder Zählbares mitnehmen, und es stehen uns soweit alle Spieler zur Verfügung“, erklärt Daniel Güney im Vorfeld der Partie. Diese personelle Stärke ist gegen einen Gegner wie Mainz II, der mit 47 erzielten Toren zu den offensivstärkeren Teams der Liga gehört, eine Grundvoraussetzung, um defensiv kompakt zu stehen und Nadelstiche zu setzen.