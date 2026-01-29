TSG Balingen will sich gegen den nächsten Oberligisten steigern

Das 2:2 am vergangenen Samstag gegen den 1. FC Normannia Gmünd aus der Oberliga Baden-Württemberg lieferte genau dieses Gefühl: nicht alles gelang, aber Balingen blieb im Spiel und fand Antworten. Unter Schiedsrichter Daniel Leyhr (Reutlingen) geriet die TSG in Rückstand, als Alexander Aschauer für Gmünd zum 0:1 traf (32.). Balingen wirkte lange bemüht, ohne die letzte Schärfe im Abschluss – und musste geduldig bleiben. Die Belohnung kam erst in der Schlussphase: Samuel Schneider glich zum 1:1 aus (66.) und brachte den Gastgeber zurück in die Partie.

Doch die Antwort der Normannia folgte prompt. Niklas Hofmeister stellte auf 1:2 (72.) – ein Gegentor, wie es in der Regionalliga allzu oft weh tut: eine kurze Unordnung, ein Moment, der kippt. Balingen aber brach nicht ein. Stattdessen drückte die TSG noch einmal an, suchte die Flanken, den zweiten Ball, die Unruhe im Strafraum. Der Ausgleich fiel schließlich auf kuriose Weise: Fabian Kianpour lenkte den Ball ins eigene Tor (79.) – Eigentor, 2:2. Kein Treffer für die Galerie, aber ein Punkt, der im Training mehr wert sein kann als ein glatter Sieg: weil er zeigt, dass die Mannschaft bis zum Ende dranbleibt.