TSG Balingen will sich gegen den nächsten Oberligisten steigern

Die Wintervorbereitung der TSG Balingen steht unter einem klaren Vorzeichen: Zeit ist knapp, Punkte sind es auch. Als Aufsteiger überwintert die Mannschaft auf Rang 16 der Regionalliga Südwest (16 Zähler, 23:49 Tore) – mitten im Abstiegskampf, in dem jeder Schritt Richtung Stabilität zählt. Die Tests sind deshalb keine Wohlfühltermine, sondern kleine Prüfungen auf dem Weg zu mehr Widerstandskraft.
Am Sonntag um 14.00 Uhr folgt der nächste Test gegen den 1. CfR Pforzheim, aktuell Zehnter der Oberliga (24 Punkte, 37:35 Tore). Pforzheim bringt mehr Wucht und Routine mit als Gmünd, spielt oft geradlinig – und ist damit ein passender Gegner für Balingens Baustellen: Kompaktheit gegen den Ball, Ruhe in den eigenen Umschaltmomenten, Konsequenz im Strafraum. Denn in der Regionalliga Südwest ist der Druck real: vorne duellieren sich SGV Freiberg (41 Punkte) und SG Sonnenhof Großaspach (40), unten geht es ums Überleben. Balingen braucht im Frühjahr weniger perfekte Spiele als eine neue Selbstverständlichkeit: nicht hübsch, sondern haltbar.
Das 2:2 am vergangenen Samstag gegen den 1. FC Normannia Gmünd aus der Oberliga Baden-Württemberg lieferte genau dieses Gefühl: nicht alles gelang, aber Balingen blieb im Spiel und fand Antworten. Unter Schiedsrichter Daniel Leyhr (Reutlingen) geriet die TSG in Rückstand, als Alexander Aschauer für Gmünd zum 0:1 traf (32.). Balingen wirkte lange bemüht, ohne die letzte Schärfe im Abschluss – und musste geduldig bleiben. Die Belohnung kam erst in der Schlussphase: Samuel Schneider glich zum 1:1 aus (66.) und brachte den Gastgeber zurück in die Partie.
Doch die Antwort der Normannia folgte prompt. Niklas Hofmeister stellte auf 1:2 (72.) – ein Gegentor, wie es in der Regionalliga allzu oft weh tut: eine kurze Unordnung, ein Moment, der kippt. Balingen aber brach nicht ein. Stattdessen drückte die TSG noch einmal an, suchte die Flanken, den zweiten Ball, die Unruhe im Strafraum. Der Ausgleich fiel schließlich auf kuriose Weise: Fabian Kianpour lenkte den Ball ins eigene Tor (79.) – Eigentor, 2:2. Kein Treffer für die Galerie, aber ein Punkt, der im Training mehr wert sein kann als ein glatter Sieg: weil er zeigt, dass die Mannschaft bis zum Ende dranbleibt.
