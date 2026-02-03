TSG Balingen will gegen zwei Nachbarn überzeugen

Nach dem Aufstieg in die Regionalliga Südwest steht die TSG Balingen vor einer schwierigen zweiten Saisonhälfte, um im Abstiegskampf zu bestehen. Zuletzt gab es in der Wintervorbeitung einen überzeugenden Auftritt, bevor in dieser Woche zwei weitere spannende Tests anstehen.
Unter Flutlicht misst sich Regionalligist TSG Balingen am morgigen Mittwoch mit der TSG Tübingen aus der Verbandsliga Württemberg. Der Nachbar steckt ebenso wie die Balinger TSG im Abstiegskampf und will sich in der Vorbereitung das nötige Selbstvertrauen zulegen. Bereits vor zwei Jahren standen sich beide Teams in einem Test gegenüber, damals mit einem klaren 5:1 für Balingen. Mit einer klaren Rollenverteilung geht die Elf des scheidenden Trainers Murat Isik mit breiter Brust in den Test.
Am Wochenende sorgte die TSG Balingen bereits für einen souveränen Auftritt und schlug Oberligist 1. CfR Pforzheim mit 3:1. Nach einem 1:1-Stand zur Pause legte die gastgebende TSG zwei Treffer durch Jonas Fritschi und Jonas Brändle nach, sodass am Ende der zweite Testsieg im dritten Spiel stand.
Ein weiterer Gradmesser wartet dann am Wochenende auf die Balinger Kicker. Dann gastiert der Regionalligist beim SSV Reutlingen aus der Oberliga. Zwar ist die Reise ähnlich kurz wie bereits unter der Woche, allerdings wird es eine schwierigere Aufgabe. Vor dem Regionalliga-Start am 21. Februar beim FC Homburg wartet am 14. Februar ein weiterer Test gegen den FV Illertissen.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________