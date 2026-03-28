TSG Balingen: "Was für uns natürlich enorm bitter ist"

Co-Trainer Daniel Güney analysierte diesen Moment nach dem Schlusspfiff sichtlich gezeichnet: „Durch die frühe Führung des Gegners in der 10. Minute konnten wir uns dann nicht mehr richtig davon erholen.“ Tatsächlich wirkte dieser frühe Gegentreffer wie eine schwere Last für das Heimteam, das mit Elvin Kovac, Marvin Jäger, Tim Hannak, David Girmann, Enrique Katsianas-Sanchez, Ferdinand Schmidt, Denis Latifovic, Ivo Colic, Pedro Almeida Morais, Halim Eroglu und Amney Moutassime in der Startformation angetreten war.

Die Hoffnungen der 639 Zuschauer in der Bizerba-Arena wurden am heutigen Samstagnachmittag bereits früh auf eine harte Probe gestellt. In einer Phase, in der die TSG Balingen unter Trainer Murat Isik versuchte, dem Spiel in der Regionalliga Südwest ihren Stempel aufzudrücken, schlug die SV Eintracht Trier 05 eiskalt zu. In der 11. Minute markierte Christopher Spang das 0:1 für die Gäste.

Vergebliches Anrennen gegen einen kompakten Abwehrriegel

Was nach dem frühen Rückstand folgte, war ein zähes Ringen gegen eine defensiv glänzend eingestellte Trierer Mannschaft. Die Gäste bewiesen, warum sie in der Tabelle deutlich vor Balingen rangieren. Daniel Güney fand hierfür nach der Partie klare Worte: „Gegen einen sehr kompakten Gegner haben wir es selten geschafft, den Abwehrriegel zu knacken und hatten dementsprechend zu wenig Gefahr offensiv.“ Die Balinger Bemühungen prallten immer wieder an der taktischen Disziplin der Eintracht ab, was die emotionale Anspannung von Minute zu Minute steigerte.

Wenig Durchschlagskraft in der Offensive der Gastgeber

Trotz der prekären Lage im Abstiegskampf schaffte es die Isik-Elf an diesem 26. Spieltag nicht, den nötigen Druck im letzten Drittel aufzubauen. Die Balinger Mannschaft, die in den vergangenen Wochen so viel investiert hatte, sah sich mit einer offensiven Harmlosigkeit konfrontiert, die im Ringen um den Klassenerhalt schwer wiegt. „Wir hatten wenig Chancen kreiert und das Ergebnis ist dann einfach, dass die Null dasteht, was für uns natürlich enorm bitter ist“, resümierte Daniel Güney die mangelnde Durchschlagskraft.

Auch die Einwechslungen von Simon Klostermann (46. für Ferdinand Schmidt), Simun Birkic (57. für Pedro Almeida Morais) sowie der Doppelwechsel in der 71. Minute, bei dem Zeki Görkem Koca und Jonas Brändle für David Girmann und Enrique Katsianas-Sanchez kamen, brachten nicht die erhoffte Wende. In der Schlussphase durfte auch noch Marko Pilic (88. für Amney Moutassime) mitwirken, doch die offensive Gefahr blieb überschaubar.

Ehrliche Analyse eines schmerzhaften Nachmittags

In der Schlussphase der Partie wurde es noch einmal hitzig, als Sinan Tekerci in der 89. Minute mit Gelb-Rot vorzeitig vom Platz gestellt wurde. Doch die Überzahl kam für die TSG Balingen zu spät, um den Trierer Abwehrverbund noch ernsthaft zu gefährden. Daniel Güney zeigte sich in seiner Bilanz schonungslos ehrlich: „Auch wenn in dem Spiel mehr als ein Unentschieden, ehrlich gesagt, wahrscheinlich auch nicht drin gewesen wäre. Trotzdem, so ehrlich müssen wir dann sein.“ Diese Realität schmerzt, gerade weil das Team alles in die Waagschale warf, aber letztlich an der individuellen und taktischen Reife des Gegners scheiterte.

Die bedrohliche Lage im Tabellenkeller verschärft sich

Der Blick auf die aktuelle Tabelle der Regionalliga Südwest offenbart die ganze Schwere der Situation. Die TSG Balingen rangiert mit 20 Punkten auf dem 16. Tabellenplatz

Der Fokus auf das nächste Schicksalsspiel

Trotz der bitteren Niederlage bleibt keine Zeit für langes Wundenlecken. Das Balinger Trainerteam richtet den Blick bereits nach vorne auf die nächste Aufgabe vor heimischer Kulisse. Daniel Güney gab die Marschroute für die kommenden Tage vor: „Nichtsdestotrotz schauen wir auch weiter zum nächsten Heimspiel gegen den SC Freiburg II, um da einfach nochmal die nächsten Punkte zu sammeln.“ Gegen die zweite Mannschaft des Bundesligisten wird es darauf ankommen, den Abwehrriegel effektiver zu bespielen und die Chancenverwertung zu optimieren.